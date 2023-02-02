投資黃金管道多元 留意綜所稅申報規定大不同

黃金是國人偏愛的投資商品之一，但不同的黃金投資商品，申報所得稅規定也不同，舉例來說，如果是個人一時貿易的黃金現貨交易，須依據賣價 6% 計算所得，併入個人綜所稅計算且適用 5% 到 40% 的稅率。

聯準會可望持續放緩升息步調，在美元疲軟的態勢下，讓黃金價格再度重啟漲勢，外資日前也宣布上調黃金目標價，預估有望在今 (2023) 年底突破 2000 美元，在多頭氣勢加持下，預料可望再度掀起黃金投資風潮。

但想要投資黃金，除了金飾、金塊等現貨交易外，有些人也會選擇透過黃金存摺、撲滿，或以黃金基金或期貨等方式參與投資，雖然投資標的都是黃金，但不同的金融商品，申報綜所稅的類別卻不盡相同。

以黃金現貨交易來說，例如金塊、金條或是金飾等，如果是個人的一時貿易交易，須依售出價格 6% 計算併入個人綜所稅計算，適用 5% 到 40% 的稅率。

如果是透過黃金存摺或黃金撲滿的方式投資，財政部高雄國稅局說，其交易所得屬於財產交易所得，損益計算方式要以出售時成交價，減除取得的成本及費用後的餘額再併入綜所稅計算。

高雄國稅局表示，如果出售後的成交價減除成本等費用後餘額有損失，得自當年度財產交易所得減除，如果當年度沒有財產交易所得可扣除，或扣除不足，得自以後 3 年度的財產交易所得扣除。

若是投資黃金基金則要區分國內或是境外發行的基金，其中國內基金是指在境內登記註冊並公開發行的基金，根據所得稅法第 4 條之 1 規定，處分國內基金而產生的利得，屬於證所稅目前為停徵階段。

不過要注意的是，如果國內基金的投資標的在境內而且有配息，仍在綜所稅課徵範圍內。

高雄國稅局說，如果黃金基金投資標的在境外，所獲配的利得屬海外所得。另外投資國內私募基金不論所得金額，及投資國外登記註冊之基金利得，須併計其他海外所得，一申報戶達新台幣 100 萬元者，全數應併入個人基本所得稅額計算。

另外，投資黃金期貨，因目前期貨交易所得依所得稅法第 4 條之 2 規定停徵，但如果投資人是我國境內居住者，投資國際黃金期貨的利得，併計其他海外所得，一申報戶達 100 萬元者，則必須全數併入個人基本所得稅額計算。

高雄國稅局提醒，一申報戶海外所得達 100 萬元者，應注意在 5 月個人綜合所得稅申報期間，一併申報個人基本所得稅額，以免遭補稅受罰。