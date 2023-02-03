「娶某前、生子後」運氣特別好 新竹市新人拍婚紗中200萬元發票

財政部賦稅署今 (3) 日公布 111 年 11-12 月統一發票特別獎與特獎中獎明細，其中有新人花 6 萬元在新竹市拍婚紗就幸運對中 200 萬特獎；至於 1000 萬元特別獎，金額最小的是由新北市新店區寶橋路的統一超商所開出，消費者只花 13 元繳手續費就中獎。

財政部賦稅署副署長樓美鐘表示，由新竹市婚紗公司所開出的 200 萬元的特獎發票，是近年來少見拍攝婚紗的消費，這對新人在婚前就幸運獲得財神眷顧，應該可以用獎金支付婚禮費用，也印證俗語所說，「娶某前、生子後」運氣會特別好的說法。

根據賦稅署公布的中獎明細，11-12 月的中獎發票中，1000 萬元特別獎共開出 15 張，其中有 8 張消費金額不到百元，消費項目主要以食品、飲品為大宗，其中消費金額最低的是由新店區的統一超商所開出，消費者只花 13 元繳代收手續費就對中 1000 萬元。

其他開出 1000 萬元特別獎的店家還包括桃園市蘆竹區、台中市東區自由路的全家超商，另外，彰化縣鹿港鎮中山路的統一超商本期也開出千萬發票，消費者只花 39 元購買氣泡飲就對中千萬元大獎。

200 萬元特獎本期共開出 14 張，有 7 張消費金額不到百元，消費金額最低的是花 20 元繳停車費，是由桃園是平鎮區的泉欣企業社所開出。

另一張消費金額最大的是由新竹市金華婚紗攝影所開出，消費者花了 6 萬元拍婚紗就對中 200 萬元特獎。

另外，雲端發票專屬獎的百萬元共開出 30 張，其中 10 張消費金額在百元以下，消費金額最低的是由外送平台 foodpanda 所開出，消費金額僅花 3 元支付平台費用。另有 3 張分別由台北市松山區的清心福全、南投縣信義鄉的統一超商，以及彰化縣員林市的的全家超商所開出，三張發票都只花了 25 元買飲料就對中百萬元大獎。