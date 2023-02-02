〈財報〉殼牌去年全年獲利近400億美元 史上最高

英國石油巨頭殼牌 (SHEL-US) 周四 (2 日) 公布史上最高的年度獲利，這得益於自去年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來化石燃料價格飆升和強勁需求。

殼牌財報指出，2022 年全年調整後獲利為 399 億美元，輕鬆超過 2008 年的 284 億美元，這是該公司之前的年度記錄，更是該公司 2021 年全年獲利 192.9 億美元的 2 倍多。

Refinitiv 調查分析師之前預計 2022 年全年淨利將達到 383 億美元。

2022 年最後一季，殼牌調整後獲利為 98 億美元。

殼牌同時宣布 40 億美元的股票回購計畫，預計將在 2023 年第 1 季業績和第 4 季每股股利增加 15% 之前完成。

元旦剛上任的殼牌 CEO 沙萬 (Wael Sawan) 表示，「對於殼牌來說，這是重要的一年，也是值得回顧的重要一年。」

殼牌上月表示，由於歐盟和英國的新稅收，預計 2022 年最後三個月將遭受 20 億美元的損失。

沙萬說，「歸根究柢，稅收是政府決定的事情。當然，我們參與並提供觀點，試圖提供的關鍵觀點是圍繞這樣一個事實的背景：像我們這樣需要投資數十億美元來支持能源轉型的公司，需要一個安全穩定的投資環境。」