美上周初領失業金人數降至18.3萬 寫9個月新低

美國勞工部周四（2 日）公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 18.3 萬人，寫 9 個月新低，低於市場預期的 20 萬人，較前值 18.6 萬人減少 3 千人，上周續領失業金人數也持續下滑，報告顯示就業市場依然火熱。

截至 1 月 28 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 18.3 萬人，低於市場預期，較上周的 18.6 萬人減少 3 千人，4 周移動平均值報 19.17 萬人。

截至 1 月 21 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 165.5 萬人，較上周修正後的 166.6 萬人減少 1.1 萬人，低於市場預期的 167.7 萬人，4 周移動平均值報 165.15 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

就業市場雖略有降溫，但從許多指標來看依然緊張，仍是 Fed 對抗通膨的關鍵障礙之一。近幾個月就業成長放緩，科技和銀行業也在裁員，但對工人的需求仍遠遠超過供應，這可能對薪資和整體物價構成上升的壓力。

美國聯準會（Fed）昨日將升息腳步放緩至 1 碼（25 個基點）後，Fed 主席鮑爾強調，央行需要看到就業市場有更好的平衡，以遏止不包括住房和能源在內的服務業通膨。他還承認，到目前為止，在不削弱就業市場的情況下緩解物價壓力方面取得進展。

美國 1 月非農就業報告即將於周五公布，外界預估就業將放緩，但仍在強勁成長且失業率會維持再 50 年低點。本周美國公布的其他數據顯示，去年年底勞動力成本有所放緩，而職位空缺樹意外增加。

同日公布的另一份報告顯示，美國去年第四季工人生產率增幅為一年以來最大，勞動力成本也有所下降，倘若此一趨勢維持下去，可能有助進一步緩解通膨壓力。

高頻經濟公司（High Frequency Economics）的法魯奇（Rubeela Farooqi）表示，裁員人數依然較低，企業對員工的需求依然強勁。勞動力市場尚未對利率的快速上升做出有意義的反應。

凱投宏觀公司（Capital Economics）駐多倫多北美分析師 Paul Ashworth 表示，即使 1 月非農就業報告顯示失業率沒有上升，就業機會彈性也令人懷疑，勞動力市場似乎不再是通膨壓力的重要來源。