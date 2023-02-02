〈雷仲達開講〉兩因素影響 今年房市一定量縮但價跌空間小

升息循環與政策打炒房是否有望讓房價下修？對此，合庫金控 (5880-TW) 暨銀行董事長雷仲達認為，房市今 (2023) 年一定會量縮，但在缺工、土地價格居高不下等因素下，價格很難有大幅下修的空間，尤其是蛋黃區更難有很大的降價空間。

根據內政部最新統計，去年全國買賣移轉棟數約 31.8 萬棟，跌破 32 萬棟整數關卡，創近 3 年來新、年減幅約 8.62%，六都中僅台中市小幅增加 1.4%，其他五都則同步衰退，台南市、高雄市年減幅均逾 1 成。

對於今年房市的看法，雷仲達今 (2) 日受訪時指出，今年房市一定會「量縮」，至於價格會是「價穩」還是「價減」還要再觀察，但要出現大幅下修，甚至是讓年輕人也買得起的價格，幾乎是不可能的事。

雷仲達認為，儘管建材價格已經下降，但房價仍然很難有大幅下修空間，原因是缺工問題還沒解決，加上國內土地價格仍居高不下，這些都讓房價較難有大跌的空間。

雷仲達進一步指出，以地段來看，蛋黃區幾乎是很難有降價的空間，不過蛋白區就的價格比較有機會下修，尤其是部分的蛋白區在議題炒作下，推升房價快速高漲，今年跌得比較多也相對合理；整體而言，房市價格趨勢應該會向下調整，但最重要關鍵還是要看區域及地段。

雷仲達表示，影響今年房市主要有四大因素，包括買賣雙方對價格的認知差距、政府打房政策、房貸利率調升以及平均地權條例等因素影響，而這四大因素也會影響銀行今年的房貸業務目標。

至於豪宅的部分，雷仲達認為，平均地權條例對私法人 (公司行號) 購置豪宅的限制，勢必影響豪宅市場交易，事實上，合庫銀去年對豪宅的交易量比起 2021 年幾乎呈現腰斬，但儘管交易量大減，豪宅具備價格僵固性，價跌空間相對有限。

在房市交易量縮趨勢下，市場關注，規模較小的建商恐將面臨倒閉危機，並進一步衝擊銀行債權？對此，雷仲達則認為，所有不動產貸款都有擔保，以合庫銀來說，平均放款餘額占擔保值約 6 成，換言之，除非房價跌破 6 成，否則不會有太大的問題。

根據合庫銀統計，去年土建融餘額約 1636 億元，房貸餘額為 6241 億元，年增幅分別增加 6.7%、5.44%。