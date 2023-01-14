比特幣連11漲突破21000美元 加密貨幣總市值回到1兆美元

比特幣周六 (13 日) 連續第 11 天上漲並漲至 2.1 萬美元以上，反映投資人樂觀預估加密貨幣跌勢可能已經觸底，而通膨也可能已經到了頂點。

CoinGecko 數據顯示，比特幣周六盤中最多上漲 7.5% 至 21299 美元，是去年 11 月 8 日以來首次突破 2 萬美元。第二大加密貨幣以太幣 (ETH) 則大漲約 9.7%，其他如 Cardano、狗狗幣 (DOGE-US) 也都有強勁的漲勢。

加密貨幣整體市值也隨之回升至 1 兆美元以上，是去年 11 月初以來首見。

美國公布 12 月消費者物價指數 (CPI) 漲幅趨緩之後，市場押注美國聯準會 (Fed) 將放緩升息步調，助長風險資產漲勢，不只加密貨幣上漲，由大型科技股組成的那斯達克 100 指數，也已連六日上漲。

Fundtrat 數位資產策略主管 Sean Farrell 說，美國公布疲軟的 CPI 報告後，加密資產普遍表現良好，顯示幣圈和總經的關聯性不會很快消失。他認為，加密貨幣本周表現令人振奮，除非 DCG 遭到強制清算，不然加密貨幣有很大機率已經觸底了。

在這波漲勢以前，比特幣已經連續幾周在 1.6 萬至 1.7 萬美元間盤整，這股爆發力讓一些空頭措手不及。社群交易平台 Alpha Impact 執行長 Hayden Hughed 說：「通膨趨緩，加上加密貨幣交易所 FTX 清算人公告收回 50 億美元流動資產，讓加密市場得以忘掉大環境挑戰。但是，整體而言仍是看跌的。」