加密貨幣市值大縮水 比特幣價格今年重跌逾6成

加密貨幣市場今 (2022) 年迎來慘澹一年，除受大環境經濟景氣衰退風險外，內憂外患也不斷，年中以太坊 2.0 上線，將挖礦原本採用的 PoW(工作量證明) 轉為採用 PoS(權益證明)，導致挖礦需求下滑，同時幣圈暴雷事件頻傳，就連 FTX 交易所也因流動性問題聲請破產保守，回顧今年以來比特幣、以太幣價格就暴跌超過 6 成。

截至今 (30) 日台灣時間中午，比特幣最新報價來到約 16500 美元上下，對比年初 47000 美元高檔，今年以來價格跌幅接近 65%，而市值第二大的以太幣跌勢也不惶多讓，最新報價來到 1200 美元，對比年初接近 3800 美元水準，跌幅達 68%，整體加密貨幣市值也跌破 1 兆美元大關。

回顧今年加密貨幣市場重大事件，以太坊迎來重大變革，隨著以太坊 2.0 上線，過去挖礦原本採用的 PoW(工作量證明) 將轉變成採用 PoS(權益證明)，代表不需要再依賴顯卡進行以太幣挖礦，在 PoS 機制下，驗證者將取代礦工，也不需要再計算解決複雜問題，僅需透過質押擁有的以太幣 (虛擬貨幣) 便可賺取交易費。

不過幣圈今年最大黑天鵝仍是全球第二大加密貨幣交易所 FTX 在 11 月爆出的流動性問題，最後面臨破產保護，全球受害的投資人不計其數且幾乎血本無歸，此外，FTX 事件也出現連鎖的骨牌效應，全球數個加密貨幣交易平台接連傳出暫停用戶提領、流動性問題甚至跟進聲請破產保護。