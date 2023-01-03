專家：比特幣有望在今夏升至4萬美元 但難料加密貨幣牛市何時再現

加密貨幣交易所 ShapeShift 公司創辦人 Erik Voorhees 在週一 (2 日) 表示，他對於比特幣前景抱持著樂觀的態度，並預測比特幣價格將飆升至 4 萬美元。不過，他也坦承難以預測下一輪的加密貨幣牛市會在何時到來。

Voorhees 表示，總體經濟狀況需要改善，美聯準會 (Fed) 可能會在未來幾個月內，不得不轉向不那麼強硬的立場。「只要利率保持高點且貨幣環境收緊，就會成為逆風。不過，這將在 2023 年年開始改變。」

Voorhees 預估，比特幣有望在今年夏天達到 4 萬美元左右，約是目前價位的 2.5 倍。

不過，他也承認很難預測下一次加密貨幣牛市到來的時間。他認為，加密貨幣牛市將會在未來的 6 個月至 3 年中的某個時間點到來。

美國科技富豪 Mark Cuban 先前也表示，此時正是逢低加碼的好時機，他希望比特幣價格能進一步下跌，這樣他就可以繼續抄底，買進更多部位。

Delphi Digital 先前針對過去數據的分析顯示，比特幣走勢往往領先主要股市。平均來說，比特幣比標普 500 指數早 48 天觸頂，約早 10 天觸底。在過去 5 年中，比特幣發生重大價格逆轉的時間點，都早於主要股票指數。

不過，「新興市場教父」墨比爾斯 (Mark Mobius) 到 2023 年可能會下探至 1 萬美元。他早在 2020 年就將比特幣喻為「經營賭場」，他在 2021 年又抨擊加密貨幣更像是一種宗教，而非是一種投資。他在今年 6 月則提到，股票交易員該注意比特幣，因為這是判斷股市觸底的領先指標。