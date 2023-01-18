加密貨幣市場狂風暴雨 Coinbase連6漲成避風港

Coinbase (COIN-US) 周二 (17 日) 股價大漲 8% 以上，與比特幣價格一起上漲，並得到分析師的大力支持。

2023 年一開局，Coinbase 就開始忙碌，上周該公司宣布將裁員 20% 以節省成本，此後分析師一直在爭論該股是否值得買進。去年底加密貨幣崩盤期間，該股走跌，且在 FTX 交易所倒閉後，擔憂加密貨幣資產未來的散戶紛紛退場。

Coinbase 周二大漲 8.32%，收每股 54.14 美元，根據道瓊市場數據，該股已連續 6 日收高，為自 2021 年 11 月以來最長漲勢。

該股表現積極有幾個原因，BTIG 分析師 Mark Palmer 周一重申看漲該股，主張該公司是想投資加密貨幣者的「避風港」。

Palmer 研究報告寫道：「在不確定性加劇的時期，不意外的是 Coinbase 在加密貨幣交易所中的市占提升。該公司十多年來一直強調保護客戶資產和遵守法規，試圖將其平台定位為避風港。」

Palmer 補充，Coinbase 有別同業做法，其財務報表由四大會計師事務所審計，這一點相當關鍵，因為大眾越來越擔心不受監管的加密貨幣的合法性和安全性。Palmer 給予 Coinbase 股票評級為「買進」，目標價為 110 美元。

全球最大加密貨幣比特幣價格持續上漲，Coinbase 也跟著水漲船高。比特幣周二小漲 0.5% 至 21243 美元，為連續第 14 天上漲，創下自 2017 年 3 月以來最長漲勢。Coinbase 傾向於與比特幣同步交易，這意味比特幣上漲或下跌就會正相關帶動 Coinbase 走勢。

Palmer 補充道：「我們認為，Coinbase 是全每最受歡迎的面向消費者的加密貨幣交易所，隨著比特幣和其他加密資產在美國和全球持續擴張，該股將成為比特幣和其他加密資產採用率增加的主要受益者。」