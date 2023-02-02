鮑爾認通膨降溫 比特幣衝破2.4萬美元 刷6個月來新高

聯準會宣布升息 1 碼，而且主席鮑爾樂觀看到通膨進展後，比特幣週三 (1 日) 觸及去年 8 月以來的最高水平，短暫突破 2.4 萬美元大關。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 週三一如預期，將聯邦資金利率目標區間提高到 4.5%～4.75%，為 2007 年 10 月以來最高。

鮑爾在會後記者會上指出：「抑制通膨取得了進展，現在我們可以首次說，通膨減緩的過程已經開始。」

儘管鮑爾強調抑制通膨工作尚未完成，但在他鬆口通膨取得進展後，意味他並沒有積極釋出鷹派言論來反對今年全球市場的反彈，從而股市、債市，乃至加密貨幣等一系列風險資產欣喜走高。

比特幣衝破 2.4 萬美元 刷 6 個月來新高 (圖片：AFP)

市值最大的加密貨幣比特幣週三竄升 2.4%，一度觸及 24,100 美元，以太幣也同步上漲 3%，截稿前，加密貨幣漲幅回落，比特幣暫報 23,878 美元，以太幣暫報 1,673 美元。

區塊鏈顧問 Venn Link Partners 創始人 Cici Lu 表示：「聯準會發表鴿派言論後，加密貨幣因風險情緒而上漲。而且最近幾週投資機構買盤增加。」

比特幣通常跟隨股市波動，隨著聯準會自去年三月起啟動升息循環，以抑止 40 年的高通膨，投資人在去年大舉拋售幾乎所有的風險資產。 因為當利率高漲時，投資人更偏好投資黃金或美元等避險資產。

CoinDesk Indices 執行編輯 Jodie Gunzberg 指出：「從歷史上看，隨著利率適度上升，而不是大幅上升，比特幣報酬率將大幅增加，超過傳統資產，預期投機買盤將迅速回歸。」