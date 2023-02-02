【產業概觀】大數據時代來臨，個資外洩機率增加！資安議題箭在弦上；概念股一次看

日前國內某共享平台傳出用戶資料有外洩風險，顯示科技進步雖然無數的便利，但卻同時帶來隱憂。

在大數據時代下，個人資料一旦外洩就易遭有心人士利用，因此資安的重要性不言而喻。

一、資安產業概觀

資安即為資訊安全，目的在於保護敏感業務資訊以免遭到修改、中斷、損壞和檢測的程序和工具，在未來人工智慧、大數據的時代浪潮下，也是必備的保護機制，故也被稱作「明日產業」

去年兩岸局勢緊張，隨後台灣政府部會、台鐵、超商等接連遭到網路攻擊，除了行政院高度關注外，近年來因疫情遠距工作的情況下，也令企業紛紛加強資安的部署，根據工研院報告指出，台灣資安產業 2021 年總產值達 603.5 億，內外銷比約 6:4，內銷主要以服務為主，外銷則是硬體為主。

單就服務性質而言，網路安全服務產值最高，佔整體產業 28%，而終端行動裝置防護則是 22% 緊接在後。

當前資安廠商多為中小企業，約 66% 廠商提供資安產品和服務，當中又以網路安全防物產品、檢測服務分析最多，經營身分管理安全服務約 2 成，其餘則以經銷代理模式經營。

二、產業地圖

資訊安全 4 字看似簡單但實際上主要分為 3 大部分分別是「資安防護」、「資安營運」、「資安支援」這 3 大領域又切為好幾個細項。

台灣內銷主要是以服務為主，目前企業資安防護建置率最高的前三名依序為「終端與行動裝置服務」、「網路安全服務」、「資料與雲端應用安全服務」，國內外廠商佔比各半。

以服務端發展趨勢來看，疫情爆發後零接觸時代來臨，消費者開始重視數位服務體驗，金融業前仆後繼地朝向數位金融發展。

數據顯示 2022 年金融科技預算達 312 億元，年增 97%，金融數位服務體驗的增加，也將使得主管機關要求企業強化資安管理機制，而台灣資安產業仍處於發展階段還有極大成長空間，整體產業發展正向。

三、概念股一覽

以國內而言，資安概念股包含 (2480-TW) 敦陽科、(4953-TW)緯軟、(3558-TW)神準、(6245-TW)立端、(6561-TW)是方、(8234-TW)新漢、(2471-TW)資通、(6590-TW)敦陽科、(6214-TW)精誠、(3029-TW)零壹、(2471-TW)資通、(6416-TW)瑞祺電通等。

針對資安領域的軟體開發則有 (6590-TW) 普鴻、(6183-TW)關貿、(6690-TW)安碁資訊、(6865-TW)偉康科技等，國外則是有以 Ciso、IBM、SAP 等。

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