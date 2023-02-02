ChatGPT用戶猛增每月達1億人 推付費訂閱朝商用化發展

OpenAI 周三 (1 日) 宣布，旗下人工智慧 (AI) 機器人 ChatGPT 即將推出付費訂閱服務，每月繳 20 美元可優先取得新功能，且尖峰時刻也能連上，展現商用化發展的企圖心。分析師預測，ChatGPT 用戶成長速度比抖音快，每月活躍用戶預估約 1 億人。

這項新服務名為「ChatGPT Plus」，目前僅於美國提供，預定幾周後邀請用戶加入等候名單，之後再拓展到其他國家。

OpenAI 承諾繼續提供免費服務，並解釋推出付費訂閱服務，才能讓更多人獲得免費服務，「我們正在積極發展各種選項，包括低價計畫、商業計畫和數據包，讓更多人獲取服務。」

每月活躍用戶估 1 億人

ChatGPT 去年 11 月底一推出就蔚為風潮，瑞銀集團分析師 Lloyd Walmsley 引述第三方數據指出，該服務每月活躍用戶即將跨越 1 億人次大關，而且時間大概不超過兩個月，相較之下，抖音推出九個月後才擁有 1 億用戶，Instaram 約費時兩年半， Google 翻譯則足足等了六年半才達到這個里程碑。

Walmsley 說：「在我的產業追蹤經驗裡，這是有史以來最快達到每月 1 億活躍用戶的消費性應用程式。(ChatGPT 的) 成長軌跡非比尋常。」

微軟 (MSFT-US) 最近才和 OpenAI 簽下「為時數年、規模數十億美元」的投資，將以 ChatGPT 強化自家的 Bing 搜尋引擎，並將其整合到 Azure 雲端運算服務等產品中。

據說微軟和 OpenAI 的結盟，已讓 Google(GOOGL-US) 心生警惕。Walmsley 說：「訪調結果證實，Google 雖然仍是『生成式 AI』(generative AI) 的領導者，但把 AI 整合到搜尋引擎仍然所費不貲 (儘管之後的花費可望迅速下滑)。」

另一方面，ChatGPT 雖然讓人見識 AI 的力量，但本身仍有許多侷限，包括多次被發現犯下事實錯誤，或是發言隱含偏見，令人擔心有散播假消息的可能性，這段期間也曾因湧入過多使用者而數度當機。