分析師：加密貨幣2月份表現恐怕不如預期

過去一個月中加密貨幣市場大幅反彈，似乎已經從去年的黑暗時期中走出。不過，有分析師表示，市場對於聯準會 (Fed) 政策轉向似乎過於樂觀，2 月份的表現恐怕將不盡人意。

比特幣今年迄今上漲了約 40%，以太幣也上漲約 30%，除了加密貨幣以外，相關類股也從去年的暴跌之中回升，加密貨幣交易所 Coinbase Global 的股價飆漲 65%，創下該公司上市以來最佳月度表現。

不過，Arcane Research 的高級分析師 Vetle Lunde 在一份報告中表示，加密貨幣市場對 Fed 政策迅速轉向也許過於樂觀。上漲趨勢放緩、強勁技術阻力和 Fed 鷹派態度等不利因素，恐怕會使加密貨幣市場在 2 月的表現不佳。

Lunde 指出，近期針對比特幣波動的分析也表明，先前 Fed 降低升息幅度所帶來的比特幣漲勢正在消退。

加密貨幣市場在過去 4 週內市值飆升了 2500 億美元，但是 Fed 的下一步行動很可能給這個市場潑一盆冷水。這樣的擔憂也讓人想起已故華爾街投資人 Martin Zweig 在 1970 年提出的一句老話，「不要與 Fed 作對」，顯示 Fed 政策與股市之間存在強烈的相關性。

美國證券交易委員會前互聯網執法官員 John Reed Stark 曾引用了《Forbes》對 157 家加密貨幣交易所的分析得出結論，表示近期比特幣復甦中「市場操縱」發揮了巨大作用，因為比特幣日交易量中大約 50% 是「虛假的」。

「新興市場教父」Mark Mobius 曾表示，他認為比特幣在 2023 年可能會下探至 1 萬美元。他早在 2020 年就將比特幣喻為「經營賭場」，他在 2021 年又抨擊加密貨幣更像是一種宗教，而非是一種投資。他在去年 6 月提到，股票交易員該注意比特幣，因為這是判斷股市觸底的領先指標。