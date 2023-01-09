跟隨美股起漲 比特幣站回17000美元上方

比特幣 (BTC) 與以太幣 (ETH) 在台北時間周一 (9 日) 上午發動漲勢，比特幣突破 17000 美元，市值排名居前的貨幣均大幅走揚。

截至台北時間 13:08，比特幣價格報 17231.6 美元，24 小時漲 1.75%，以太幣報 1311 美元，升 3.86%，此前遭 FTX 破產事件拖累的 Solana 漲逾 22.75%，回到 16 美元上方，報 16.30 美元。

這是自去年 12 月 16 日以來，比特幣首度站回 17000 美元上方。加密貨幣總市值增長約 2.77%，達到 8454 億美元。

上周五美國公布非農數據後，由於平均薪資漲幅趨緩，美元下挫，美股強升，帶動了加密貨幣的投資情緒。美股道瓊指數、標普 500 指數與那斯達克指數，周五漲幅均達 2% 以上。

Mudrex 共同創辦人兼執行長 Edul Patel 表示，大多數加密貨幣的價格在周末期間出現一些增長，比特幣達到了 17,000 美元以上。這個價位在最近幾周一直是一個阻力點，如果比特幣能夠保持其位置，則可能預示著熊市趨勢的逆轉。 然而，如果比特幣的價格跌破當前水準，下一個支撐位將是 16900 美元。

分析師 Michael Van De Poppe 預計，比特幣本周有望強彈，但他也警告，由於加密貨幣交易所 Gemini 可能破產危機等問題，接下來一兩天可能出現回落。

加密貨幣借貸商 Genesis 上周裁員了 60 個職位，占其員工總數的 30%，因為它試圖節省開支並避免申請破產。

CryptoSlate 引用 Glassnode 數據的分析表明，比特幣和以太坊的持倉量顯著增加。目前看漲期權顯著多於看跌期權，表明期權交易員看多的情緒強烈。

網站 Documenting Bitcoin 報導認為，自 FTX 崩盤以來，超過 85% 的比特幣沒有移動，說明有更多用戶預計長期持有比特幣，對其信心增強。