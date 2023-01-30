葉倫：若不上調債務上限 美國經濟恐陷入螺旋式衰退

美國財政部長葉倫表示，她對美國可能出現債務違約感到緊張，並警告如果國會今年夏天不提高債務上限，經濟恐將會面臨可怕螺旋式衰退。

美國在 19 日達到 31.4 兆美元的債務上限，因兩黨談判依舊僵持不下，財政部宣布採取非常規管理措施，避免政府在 6 月 5 日以前陷入債務違約。拜登政府如今正試圖向眾議院多數派共和黨施加壓，要求該黨不應拖延或阻擋提高債務上限。

葉倫表示，債務上限問題讓她感到緊張，並指出後果具毀滅性，是一場災難。

葉倫指出，如果發生違約，美國將面臨金融危機，而且將會陷入經濟衰退。如果政府無法承擔新債務，經濟就會陷入混亂。政府支出將不得不減少，以符合稅收收入，同時也將剝奪政府通過刺激措施來提振經濟的任何能力。

葉倫也說，隨後恐懼將會擴散，使民眾害怕並停止消費，這種情況為心理層面上的，可能進一步影響支出並加深衰退。

葉倫也說，美國若是出現全面違約，將在全球範圍內產生連鎖反應，使貧窮國家的借貸成本更高。她敦促國會及時提高或暫停上限，以避免造成深遠的經濟損失。

葉倫提到，美國財政部目前可以採取某些「非常措施」，繼續支付美國政府的債務，以避免美國違約，但這類措施只會在有限時間內幫忙。

葉倫指出：「由於多種因素，非常措施可能持續的時間存在相當大的不確定性，現金和特別措施不太可能在 6 月初之前耗盡。」

美國兩黨政策中心財政政策主任 Shai Akabas 指出：「現在不是恐慌的時候，距離違約還有好幾個月的時間，雙方可能需要做出一些妥協。對於政策制定者來說，現在當然是開始認真談判的時候了。」