分析師：經歷輝煌一年後 經濟衰退擔憂將打擊美股能源股表現

去年在油價飆漲環境下，美股能源股漲幅超越大盤同期表現。但是，分析師認為，由於市場對美國甚至全球經濟衰退的擔憂，能源股恐怕難以重現去年佳績。

標準普爾 500 指數能源類股在去年大漲 59%，而標普 500 指數同期下跌 19.4%。不過，今年迄今能源板塊僅上漲 4.2%，略小於大盤漲幅。

部分投資人擔憂，在經歷 2022 年大幅上漲後，能源企業恐怕難以進一步增加利潤，尤其是考量到經濟衰退可能打擊大宗商品價格。

Dakota Wealth 高級投資組合經理人 Robert Pavlik 表示，能源族群在去年表現良好，但是由於投資人擔心經濟衰退以致需求受到衝擊，能源股表現將受到限制。

能源類股的表現通常遜於大盤，主因是投資人擔憂企業資本配置不佳以及化石燃料未來的不確定性等因素。但是在去年的良好表現下，能源族群在標準普爾 500 指數中的權重去年上升了一倍，達到 5.2%。然而，Eaton Vance 價值股團隊主管 Aaron Dunn 表示，這種趨勢正在逐漸消失。

Dunn 說，投資界對能源股看法趨於審慎，與去年增持態度有所不同，部分原因是去年就已經進行了一定數量投資，目前比重處在合理水準。

John Hancock Investment Management 投資主管 Matthew Miskin 也表示，能源類股去年表現優異，但要在今年維持升勢，具有挑戰性。

根據 Refintiv IBES 的數據，截至目前，能源業 23 家公司中有 30% 公佈財報，預計能源業第四季的收益將較上一年同期增長 60%，2022 年全年則將增長 155%。但是，今年的收益預計將下跌 15%，是標準普爾 500 指數 11 個類股中跌幅最大者。

有「女股神」稱號、執掌方舟 (Ark) 投資管理公司的伍德 (Cathie Wood) 曾表示，她認為能源股的漲勢很快就會結束，市場已經高估了價值股。隨著廣泛的經濟需求變得更加稀缺，相對較低的利率應該對成長股有利，而能源股和其他價值股將成為通膨下滑的犧牲品。