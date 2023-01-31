小摩策略師：衰退風險未消失 美股未來數月恐將走低

摩根大通策略師 Marko Kolanovic 認為，儘管年初美股反彈，但隨著經濟衰退風險增加，美股未來幾個月可能會走低。

以 Kolanovic 為首的策略師團隊在給客戶的一份報告中表示，投資人應該逆著年初至今的漲勢而行動，因為經濟衰退風險只是被推遲，並非消失。美股仍持續存在下行風險，因為聯準會 (Fed) 可能會在一段時間內維持高利率。

Kolanovic 指出，美國國內需求疲軟使衰退風險居高不下，即使勞動力市場緊張推遲了這種衰退風險。但限制性的實際政策利率代表了持續的不利因素，今年下半年經濟衰退的風險恐保持在高點。

Kolanovic 也稱，下一輪利多的基本面可能不會到來，在看不見 Fed 政策轉向的前景下，今年前三個月可能會是市場的轉捩點，在第二季和第三季，獲利增長可能會更加疲軟。

由於今年經濟前景疲軟，Kolanovic 在去年 12 月中旬削減了股票配置。本月初，由於擔憂經濟衰退和央行過度緊縮，該行再度下調建議的股票配置。

該行對標準普爾 500 指數的 2023 年年底目標設為 4,200 點，較目前的水準仍有大約 4% 的上漲空間。

摩根士丹利首席美股策略師 Mike Wilson 近日也指出，股市節節上升開始令許多投資者相信他們正錯失漲潮，怕搭不上車的心理誘使他們更積極進場。然而，眼前的問題是 Fed 本周三會議在即，說不定會傳出市場不想聽的消息，因為 Fed 仍有許多動機恐較預期更大幅度升息。

Wilson 表示，投資者似乎已經忘了「別跟 Fed 對作」的基本守則，當前的漲勢是「熊市陷阱」。現實是，企業財報顯示，收益較大眾所擔心的情況還糟糕，尤其是獲利相關的數據。