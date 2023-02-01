〈房產〉1月六都建物買賣移轉棟數大衰退 新北市下滑居首位

全台六都會區 (1) 日分別公布 2023 年 1 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 1 萬 2613 棟，月減 39.2%，年減 47.5%，其中並以新北市 1 月移轉 2595 棟，月減 48% 及年減 58.2% 的衰退最為明顯。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，今年 1 月因為有農曆春節的長假，即使要去地政機關辦過戶，地政機關也沒開門，因此很容易出現超低量，通常有農曆春節當月的移轉量參考性都不高，尤其 12 月買氣又較前一個年度明顯衰退，若加上假期無法辦理過戶等因素，買氣不振再加上工作天數減少，才導致 1 月移轉棟數的大幅衰退。

曾敬德表示，2 月移轉就沒有長假期因素干擾，可以將 1、2 月的移轉加總對比前一個年度同期，就可以排除年節因素干擾，不過 2022 上半年房市仍熱，今年前 2 月移轉還是可能維持衰退狀況，不排除過年後市場會有一小波遞延買盤回流，但真正關鍵還是要觀察 329 檔期一手市場銷售狀況。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，1 月六都建物買賣移轉棟數月減 39.2%，其中台北市月減 26.5%，新北市減少 48.0%，桃園市月減 35.4%，台中市月減 45.8% ，台南市量縮 26.9%，高雄市月減 28.6%。由於 1 月的建物買賣移轉棟數反映的是去年 12 月至今年 1 月初的市況，在全球經濟復甦力道趨緩以及去年連續升息的狀況下，民眾翻轉對房市後市的預期，購屋態度轉趨保守，加上史上最長的農曆春節 10 天連假均落在 1 月，交易天數減少也的確影響到房市量能。

此外，新屋交屋普遍趕在 12 月完成登記，少了新屋交屋潮的挹注，都是讓全台六都 2023 年 1 月建物買賣移轉量較去年 12 月大減 39.2% 的主因。

另與 2022 年 1 月相比，今年 1 月全台六都交易量年減 47.5%；其中台北市年減 42.8%，新北市年減 58.2%，桃園市年減 41.4%，台中市年減 42.9%，台南市年減 42.8%，高雄市年減 48.7%，六大都會區較去年同期皆大幅量縮，年減幅均超過四成，其中以新北量縮幅度最大，逼近六成，觀察各行政區表現，板橋年減 488 棟最多，淡水、三重、新莊均減少逾 300 棟以上，衰退最為明顯。

對於 2023 年 1 月新北移轉棟數大幅度衰退，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，除了春節的季節性因素外，新北不少新興重劃區，因前一波推案在去年上半年之前已陸續完工，因此從去年下半年開始，重劃區就慢慢浮現交屋潮暫退的現象，其中又以土城暫緩、板橋江翠、三重仁義段、鶯歌鳳鳴、八里台北等重劃區較明顯，也使得新北主要買賣熱區，比如土城、板橋、中和等地，量能月減逾 300 棟以上，造成新北買賣移轉量近乎腰斬，月減幅度為六都之最。