〈房產〉產業剛性需求未消退 商仲順利脫標新竹工業區1358坪廠房

商仲世邦魏理仕 (CBRE) 受業主委託公開標售新竹工業區 1358 坪土地及廠房，今 (17) 日開標結果出爐，最終以土地換算每坪 37.6 萬元成功標脫，土地交易單價較去年上漲逾 34%，也讓新竹工業區 2023 年一開春就創下歷史新高的紀錄。

商仲世邦魏理仕指出，此一標的位於新竹工業區第二期西區光復北路上，建物總面積逾 1550 坪，屋齡僅約 11 年，鋼骨結構，土地為 1358 坪丁種建築用地。由於新竹工業區內少有供給，自標售公告起，即有多家廠商及投資人熱烈洽詢，潛在買方除了區域型客戶外，更不乏科技產業、電子製造業、及生技產業洽詢評估。

由於本次標售廠房現況維護甚佳，建物規格也適合眾多產業立即進駐；此外，此一基地法定容積率為 300%，現況實際使用容積低於 111%，如未來搭配政府獎勵措施，本案仍有相當高的擴廠空間，因此對自用型買方而言，是極具吸引力的標的。

2022 年起，在全球主要經濟體持續升息、國際經濟前景轉趨黯淡，以及政府陸續祭出不動產調控政策的多重影響下，台灣大型不動產市場投資動能大減，去年全年土地及商用不動產交易金額共計新台幣 3330 億元，年減率達 28%，可見得買方態度轉趨保守。

世邦魏理仕表示，觀察全台工業地產市場表現，2022 年總投資額為 1462 億元，雖較上年小幅衰退 7%，但仍創下有紀錄以來歷史次高水準，顯示在全球經濟情勢動盪之際，國內自用型買方的置產需求仍維持穩定。就此一標案價格而言，去年 (2022) 9 月實價登錄中，同樣位於光復北路上標的，以土地換算成交價格約每坪 28 萬元，今天土地交易單價較去年成交案上漲逾 34%。

世邦魏理仕資本市場部主管林敬超表示，CBRE 繼上周成功售出新竹科學園區獨棟廠房後，一周內再次標脫新竹工業區廠房，顯示新竹地區自用型買方擴廠需求強勁，且至今 CBRE 仍掌握相當多組的買方委託找尋合適標的，即便整體房市在政府釋出打炒房政策後正逐步下修，工業用不動產在此次市場盤整中，受影響幅度較有限，地段與區位強勢的物件仍能突破重圍，能預期今年 (2023) 自用型工業不動產仍將在大型不動產交易中占有相當高的比例。