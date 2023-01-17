〈房產〉虎年末再添整棟辦公樓交易 祟越科技以54億元買下內科大樓

虎年歲末北市的整棟辦公大樓交易再添一樁，祟越科技 (5434-TW) 今 (17) 日以合計 54 億元買下內湖科技工業園區洲子街的整棟辦公樓，其交易規模更勝日前華固 (2548-TW) 北士科開發的「華固樂富中心」的 45.9 億元交易規模。

祟越科技以 54 億元買下內湖科技工業園區洲子街整棟辦公樓預售案，緊鄰文湖線捷運站，賣方主要爲中國開發資產管理股份有限公司及 11 位自然人，預計於 2023 年底完工，2024 年 4 月交屋。

祟越科技買下的內湖科技工業園區洲子街整棟辦公樓預售案，基地面積 1010.6 坪，樓地板面積 6776.14 坪，含車位 151 個，將興建地下三層、地上 9 樓的建物。地產業者拆算每坪的價格約 78 萬元。

祟越科技對於購入此一內科辦公大樓，辦公室空間高達 5800 餘坪，也規劃在完工之後將北部在外單位一併遷入辦公。至於祟越科技在堤頂大道原有自有大樓則另作規劃。

內湖目前大量體的辦公樓稀缺，去年 7 月間中國人壽更豪擲 83.5 億元，標下內湖「精英電腦大樓」，每坪成交價達 86 萬元，刷新西湖段廠辦最高成交單價紀錄。去年 9 月 6 日長虹建設 (5534-TW) 再度出手搶地，大手筆以 19.8 億元，卡位洲子街的西湖段四小段，土地面積約 694.05 坪，每坪取得價格達 285 萬元，未來興建完工將成為內湖科學園區廠辦的地王。