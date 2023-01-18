〈房產〉大台北捷運宅去年以中山國小站周邊交易最熱 成交逾500件

隨著捷運路線交通網的布建趨於完善，捷運站也成了民眾購屋的重要指標之一，房仲根據實價登錄資料，統計出 2022 年 1-11 月大台北捷運站周邊 800 公尺內的交易量排名。成交量以中山國小站的 531 件坐穩熱銷王寶座，位居第二則是環狀線的幸福站，板南線的海山站也緊追在後。

永慶房產集團盤點 2022 年 1-11 月大台北各捷運站周邊交易量排名，由中和新蘆線的中山國小站以 531 件交易量奪冠，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，中山國小站旁有新生高架道路且公車路線多，交通網路密布，鄰近晴光商圈，周邊學區從國小、國中到高中一應俱全，還有臺北市立圖書館恆安民眾閱覽室，附近也有多處公園，生活機能成熟，房價每坪約 65.3 萬元，因產品型態多元，受到不少購屋族群青睞。

而以交易量 386 件拿下第二的是位於環狀線的幸福站，陳金萍表示，幸福站緊鄰頭前重劃區，周邊有公共設施、學區、量販店資源完善，搭乘捷運半小時左右就能到達台北市中心，房價大約落在每坪 44 萬元，價格相對親民，適合偏好沿捷運線尋屋的首購族入住。

同時，板南線的海山站則是以 369 件位居第三，陳金萍表示，位在土城的海山站，不僅捷運路線經過，公車班次也非常多，交通極為便利，另外，捷運旁就有公園，周遭學區有新北高工、中正國中以及兩所小學，附近生活機能佳，住宅平均單價為 44.4 萬左右，鄰近周邊有土城工業區，也設有多間醫療院所，因此吸引不少就業人口和退休族群購屋於此。

而在熱銷捷運站前十名中，環狀線就有五站上榜，陳金萍分析，除了幸福站，其餘入榜的站有新埔民生站、景平站、新北產業園區站及中原站，這些站體周遭生活機能完善，加上新北市政府致力推動環狀線各站點土地開發案，期望藉由民間資金投入，將環狀線打造為投資黃金廊帶，吸引企業進駐，進而翻轉都市及捷運沿線經濟發展。

陳金萍指出，入榜的環狀線五站周邊交易量平均 250 件，目前房價每坪約落在 44.4-51.9 萬元，藉由捷運各站點聯合開發陸續推動，帶來更多就業機會及人潮，未來環狀線路段完工後，大台北的捷運網路更加密布，便利性大幅提升，將會帶動沿線的人流、經濟成長及周遭房市表現，因此，環狀線未來的發展不容小覷。

去年前 11 月新北竹圍站區周邊以交易量 258 件進入前十榜單中，陳金萍表示，竹圍站生活機能健全，鄰近的北投有北投士林科學園區活絡周邊，加上竹圍站平均單價約 36.1 萬元，相對親民，因此帶動了竹圍站附近的交易量。