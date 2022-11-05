PayPal財測遜色 但華爾街認為長期仍看好

PayPal (PYPL-US) 周五 (4 日) 雖仍收低 1.79%，但已自前一日盤後與周五盤中深邃跌幅中拉回，華爾街仍看好其長期觀點。

PayPal 周四盤後公布第三季業績亮眼，但第四季營收預期不及分析師預期，盤後一度挫近 10%，周五盤中仍有 4% 跌幅。PayPal 也宣布與蘋果 (AAPL-US) 在處理支付上有更多合作。

但投資人似乎並未關注 PayPal 的好消息，而是更聚焦該公司下修 2022 年營收財測 100 個基點這一點，分析師則以更長期觀點看待 PayPal 股價。

摩根士丹利分析師 James Faucette 周五表示：「在可以控制的情況下，PayPal 表現良好。」他維持對其加碼的評級，並基於 2023 獲利估計，本益比 29，將目標價提升 1 美元到每股 136 美元。

Faucette 認為 PayPal 業務有積極趨勢，例如該公司結帳鈕採用率比整個電商產業的增長率大概高了 200 個基點，意味著 PayPal 有很強的搶占市場能力。

他也看好 PayPal 與 Apple 的合作，因為這會令 PayPal 有更多接觸用戶的機會，即使這種合作關係不會立即對 PayPal 產生經濟利益。

MoffettNathanson 高階管理者 Lisa Ellis 維持對 PayPal 股票「優於大盤」的評級，但將目標價從 120 美元下調至 115 美元。

「我們認為，該股在現行價格上具有吸引力，尤其是 PayPal 已著手解決其人事問題 (例如新任財務長和產品長)，也會受益於今年下半和明年自然的順風。」但 Ellis 也坦言這一切需要耐心，因為 PayPal 經過年初被迫下修目標後，正在重建投資人信心的過程。

PayPal 因年初下修目標引發股價下跌，今年到最新財報公布前股價約下跌 60%，在本益比基礎上，夏季股價低廉到引起維權對沖基金 Elliott Management 的注意。

儘管 PayPal 採取許多有利於股東的措施，包括買回庫藏股計畫，但有鑑於廣泛宏觀經濟考量，投資者仍對該股猶豫不決。