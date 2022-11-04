〈財報〉Paypal Q3業績亮眼 但Q4營收不及預期 盤後挫近10%

PayPal (PYPL-US) 周四 (2 日) 盤後公布第三季獲利和營收高於預期，但第四季營收預期不及分析師預期，盤後一度挫近 10%。

PayPal 預估第四季營收 73.8 億美元，低於 Refinitiv 調查的分析師預期的 73.8 億美元。

然而，有鑑於第三季業績，PayPal 調升全財年 EPS 預期 16 美分，達 4.07 美元至 4.09 美元之間，稱公司正受益於「現行的生產力計畫」，並預估本財年淨增活躍用戶 800 至 1000 萬人。

近時確認，PayPal 周四收低 3.65%，盤後重挫 9.42%，報每股 69.34 美元。

第三季財報關鍵數據 vs. 華爾街預期

調整後每股獲利 (EPS)：1.08 美元 vs. 96 美分 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收：68.5 億美元 vs. 68.2 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

PayPal 雖迎來亮眼的第三季業績，但也經歷充滿挑戰的一年，在以成長為導向的科技股遭廣泛拋售之際，其今年迄今股價下跌近 60%。

PayPal 也有自身問題，儘管疫情大流行期電商激增提振了 PayPal，但華爾街的許多人開始擔心 PayPal 過度加密貨幣和非同質性貨幣 (NFT) 等新興領域，偏離其支付的核心競爭力太遠。

今年初，有鑑於市場環境充滿挑戰，PayPal 被迫下調成長和獲利目標。

PayPal 周四表示正與蘋果 (AAPL-US) 合作，增強其針對 PayPal 和 Venmo 的產品，包括讓美國商家顧客透過其行動錢包接受非接觸式支付，並將 PayPal 和 Venmo 網絡品牌的信用卡和簽帳卡添加進 Apple Wallet。

儘管採取這些舉措，但 PayPal 在重新聚焦的同時，還必須應對充滿挑戰的宏觀經濟環境。因升息正在削減科技股對投資人的吸引力，而經濟放緩恐令 PayPal 在內的支付交易量放緩。