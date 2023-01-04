〈星展經濟展望〉台積電赴美投資免驚 看好我半導體5年內維持強大競爭力

台積電 (2330-TW) 赴美投資，引發市場對於先進製程與人才外流的疑慮，但星展集團首席經濟學家馬鐵英表示，台積電仍將最先進的 2 奈米、1 奈米技術留在台灣，加上國外半導體廠商仍持續投資台灣，認為台灣在未來 5 年內仍有強大競爭力。

星展集團今 (4) 日舉行 2023 年經濟展望線上記者會，馬鐵英指出，台灣今年將面臨三大結構性趨勢，包括：半導體產業續強、強化供應鏈彈性，以及綠色能源加速轉型。

在半導體產業部分，馬鐵英說，儘管全球半導體競賽加劇，但仍看好台灣在未來 5 年內可保有強大的競爭力，主因在於晶圓龍頭台積電目前仍專注在台灣生產，並將未來 5 年最先進的 2 奈米、1 奈米技術新工廠項目保留在國內主要工業區，此外，國外半導體廠商仍然熱衷於在台灣投資，以運用本地龐大的產業生態系統和豐富的人才資源。

馬鐵英指出，短期內受需求下降、供應過剩和庫存調整壓力增大，使得科技業今年進入周期性低谷，但考量台灣半導體出口在過去三年內持續優於全球半導體銷售額，其調整幅度應該不會比全球週期更為劇烈。

馬鐵英認為，從過去經驗來看，科技業的典型庫存調整期不會超過四個季度，代表 2023 年第 4 季前科技業可能出現週期性反彈。

在供應鏈部分，星展表示，東協將成台灣最大的海外投資第，台資企業近 5 年積極分散生產與採購基地，電子代工廠擴大對越南、印度的投資，為國際客戶組裝手機、電腦、平板等消費型電子產品；另外，半導體廠商也在美國、新加坡等地增加投資，擴建晶圓廠產能。

馬鐵英認為，疫情和地緣政治風險均凸顯強化供應鏈彈性的重要性，東協具備勞動力資源、經濟穩定性、經營便利性等優勢，預計將成為台灣最大的海外投資目的地，占台灣海外直接投資比重可望超過三分之一。

至於綠色能源轉型部分，再生能源占台灣電力供應比重在 2022 年升至 8% 的新高，且在風電項目投資的帶動下，外商對電力和天然氣產業的直接投資去年也大幅成長。

馬鐵英提醒，俄烏戰爭大幅推升油價與石油進口成本，台海兩岸局勢也引發對貿易封鎖與能源進口中斷的擔憂，能源安全問題將為綠色轉型提供新的催化劑，激勵民間部門減少對化石燃料進口的依賴，進而探索國內再生能源提高能源自給率。