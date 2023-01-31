星展老總看景氣 2因素看好今年下半年將漸入佳境

星展 (台灣) 銀行總經理林鑫川今 (31) 日受訪時指出，隨著中國動能回升與全球疫情解封，預期將帶動全球經濟好轉，整體而言今 (2023) 年經濟會逐季好轉，下半年表現將優於上半年，星展也將持續耕耘台灣的財管市場。

來自新加坡的星展 (台灣) 銀行每年開工儀式都會以星國「撈魚生」傳統儀式揭開序幕，總經理林鑫川在儀式結束後受訪時，針對媒體提問景氣展望作上述回覆。

林鑫川指出，去年預估今年景氣表現，當時預期今年可能不太理想，但從這幾個月走勢來看，預期今年經濟成長有望逐步好轉，整體而言，上半年可能還是會比較辛苦一點，但下半年就有望逐漸好轉。

林鑫川進一步說明，今年經濟動能可望漸入佳境，主要與全球疫情解封、中國需求動能回溫有關，尤其是主要經濟體中國因為防疫政策鬆綁，帶動經濟活動回溫、產能需求增加，進而帶動全球經濟跟著好轉。

隨著經濟可望逐步好轉，在財富管理部分，林鑫川則看好台灣的理財商機，他說，台灣有很多極為低調的有錢人，因此財管業次市場仍有很大的商機，其中又相對看好台灣人對於保險理財的偏好，未來也將善用花旗好的據點積極耕耘保險、固定收益這一塊。

另外，為因應星展的數位發展與無現金交易，星展 (台灣) 銀行合併花旗消金後，也將比照先前裁撤自家 ATM 作法，不留花旗的 ATM 機台，鼓勵客戶多利用數位通路交易。