晶圓雙雄腿軟 資金轉進鋼鐵、航運避風 台股回測15400點力拚守年線

受美股拉回影響，台股今 (31) 日開盤在晶圓雙雄領跌下，大盤指數開盤跌 74 點，開在 15419 點，早盤一度跌逾 90 點、回測 15400 點，但仍穩守年線之上，權值股台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 早盤走跌拖累半導體行情降溫，資金轉往運輸、鋼鐵傳產股。

全球超級央行周即將登場，促使市場投資情緒轉趨謹慎，美股四大指數 30 日同步收黑，連帶影響台股揮別昨兔年開紅盤激情隨美股拉回，主導盤勢電子權值走弱，台積電早盤以 537 元開出後旋即走跌，盤中跌幅將近 1.5%；聯電因完全收購廈門聯芯案卡關，拖累盤中股價也有 1% 以上跌幅。

鴻海 (2317-TW) 早盤以 98.3 元開出後，股價一路緩步走揚，盤中股價一度收復 100 元整數關卡成功收復月線。

航運族群今天表現相對抗跌，台船早盤大漲逾 4%，台驊投控、中櫃、新興、遠雄港盤中分別有 1%~2% 漲幅；貨櫃三雄陽明、長榮、萬海也在買單敲進下推升股價走揚。

裕隆今天延續 30 日多頭氣勢，早盤以 78.6 元開出後，在成交量拉抬下帶動股價緩步走揚，早盤高點一度衝上 80 元大關；汽車族群中包括英利 - KY 盤中漲幅逾 2%，耿鼎、為升、倉佑、百達 - KY 盤中也有 1% 以上漲幅。

整體而言，由於聯準會即將召開利率會議，加上美股大型企業財報周準備開跑，儘管市場預期聯準會升息進度有望繼續放緩，但在市場觀望態度下，預料美股將持續震盪，台股也難逃觀望氛圍影響，先前漲多個股可能優先遭資金調節，進而拖累盤勢。