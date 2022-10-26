〈財報〉UPS成本控制得宜 第三季獲利優於預期

優比速（United Parcel Service, UPS）周二（25 日）美股盤前公布 2022 會計年度第三季財報，由於快遞費用攀升和成本控制措施得宜，抵銷電商快遞疲軟市況，儘管營收略低於市場預期，但獲利表現亮眼，同持重申全年財測。

截稿前，優比速 (UPS-US) 盤中股價上漲 1.11%，至每股 169.41 美元。

根據財報，優比速第三季（截至 9/30）營收年增 4.2% 至 242 億美元，略低於分析師預估的 243 億美元，經調整後每股獲利年增 10.3% 至 2.99 美元，高於市場預估的 2.84 美元，營益年增 7.5% 至 31 億美元。

按業務劃分，美國與國際快遞業務營收分別成長 8.2% 與 1.7%，不過供應鏈解決方案業務收入年減 6.3%，主因是受到空運與海運貨運代理業務下滑影響。

優比速表示，全球需求疲軟影響營收，但通膨推高運費價格抵銷這一部分影響。該公司考慮到通膨和服務成本，計劃從 12 月 27 日開始將運費上調 6.9%，與聯邦快遞 (FDX-US) 做出一樣的漲價策略。

展望未來，優比速重申今年全年營收 1,020 億美元的目標，經調整後營益率為 13.7%、調整後投資回報率逾 30%。

另外優比速將今年資本支出預期從 55 億美元下調至 50 億美元，股息支付預估在 52 億美元左右，不過仍待董事會批准，此外至少回購 30 億美元的股票。

優比速也預估年底假期購物旺季的業務量將低於去年同期，主因是與大客戶的合作發生變化。該公司上季表示將減少與亞馬遜的合作，不過仍計劃在購物旺季雇用至少 10 萬名員工。

優比速執行長 Carol Tomé 表示，宏觀環境非常多變，但公司正在透過策略控制成本，以實現今年的財務目標。Tomé 表示，隨著消費者恢復疫情前的消費習慣，年底購物季的配送量將會在 12 月底達到高峰。

Cowen 分析師 Helane Becker 在報告中寫道，優比速第三季業績符合在貨運周期放緩之前的標準，而且較其競爭對手聯邦快遞在成本控制方面更加得宜。