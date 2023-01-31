〈台幣〉最強亞幣乍現29字頭 升幅收斂收30.052元

新台幣兌美元匯率今 (31) 日延續強勢，熱錢積極匯入，加上出口商月底有實質拋匯需求，匯價一度升破 30 元整數大關，暌違近 5 個半月首見 29 字頭，不過，升勢過猛也引來央行出手調節，終場升幅收斂，收在 30.052 元，升值 8.5 分，為亞幣中最強勢，台北及外匯市場總成交值擴大至 30.445 億美元。

外資昨天大舉匯入並大買台股 722 億元，推升新台幣兌美元匯率升值 2.31 角，收在 30.137 元，今天熱錢持續湧入，美元買盤相對空虛，新台幣一度升抵 29.994 元，升值 1.43 角，但升幅隨即收斂，拉回 30 元附近。

為避免新台幣升值速度太快，央行會適時出手調節穩匯，因此，新台幣兌美元匯率終場以 30.052 元作收，升值 8.5 分，續創去年 8 月中旬以來新高，台北外匯市場成交值高達 22.92 億美元，元太外匯市場成交值 7.525 億美元。

台股今日湧現賣壓，台積電、聯發科等電子權值股尾盤跌幅擴大，拖累加權指數走勢，終場下挫 228.62 點，收在全場最低 15265.2 點，摜破年線。外資持續回補台股 29.54 億元，為連續第 11 個交易日買超，累計買超金額將近 2060 億元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，美元指數上漲 0.34%，新台幣升值 0.28%，為最強亞幣，日元貶值 0.42%，韓元貶值 0.37%，歐元貶值 0.14%，新加坡幣與人民幣同步走軟。