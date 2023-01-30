〈美股早盤〉投資人聚焦Fed會議、大型科技股財報 主要指數開低

本周進入超級央行周，美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）與英國央行（BOE）將陸續公布最新貨幣政策，與此同時美國大型科技公司如蘋果、Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 等將揭曉上季財報，投資人情緒謹慎，美股主要指數周一（30 日）開低。

截稿前，道瓊工業指數跌近 50 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌逾 130 點或近 1.1%，標普 500 指數跌近 0.6%，費城半導體指數跌逾 1.5%。

美股開盤前，標普 500 指數期貨下跌約 0.8%，上周五美股延續 1 月強勁的漲勢，交易員對一些全球最大科技公司令人失望的前景不感興趣。那斯達克 100 指數期貨盤前下跌逾 1%，但該指數仍朝著 1991 年以來的最佳開局邁進。另一方面，美國 10 年期公債殖利率攀升。

市場預估 Fed 將在台灣時間周四（2/2）凌晨 3 點宣布升息 1 碼（25 個基點），將是央行連續第二次縮減升息幅度，此前美國近期數據顯示，Fed 抑制通膨的激進緊縮政策正在發揮作用。不過 Fed 主席鮑爾可能會推翻市場預期，即將很快停止升息，然後在今年晚些時候降息。

與此同時，避險基金正在押注美國公債今年開局亮麗表現難以維持，悄悄對債券期貨進行有紀錄以來最大做空。根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）截至 1 月 24 日最新數據，涵蓋所有美國公債到期其線的非商業淨空頭倉位總計達到 240 萬口。

另外，外界也預估歐洲央行（ECB）和英國央行（BOE）將在 Fed 宣布升息隔天，雙雙公布將利率提升 2 碼（50 個基點）。

其他消息方面，歐洲經濟火車頭熄火，由於能源成本飆升抑制需求，德國去年第四季國內生產毛額（GDP）按年來看成長 0.5%，不及分析師預期的 0.8%，前值為 1.2%；按季來看下降 0.2% 意外萎縮，不及市場預期和前值的 0.4%。德國兩項 GDP 數據表現俱差，意味著個人消費在該季萎縮，衰退腳步日依逼近，也凸顯俄烏衝突拖累經濟復甦。

能源方面，國際油價走低，交易員分析中國需求訊號，同時追蹤中東升級的緊張局勢。先前有報導表示，以色列無人機襲擊伊朗軍工廠。

截稿前，3 月到期的布蘭特原油期貨下跌 1.64%，至每桶 85.24 美元；3 月到期的西德州原油期貨下跌 2.13%，至每桶 77.98 美元。

截至台北時間周一（30 日）22 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤下跌 0.37%，至每股 145.39 美元

外媒援引知情人士消息報導，蘋果主要供應商捷普公司 (Jabil Inc.) 開始在印度生產用於 AirPods 的零組件，這代表著這家美國科技巨頭在擴大印度生產計畫上，邁出了重要一步。蘋果此前僅在印度生產 iPhone，因此 AirPods 是該公司在印度生產的第二款蘋果產品。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 0.79%，至每股 179.30 美元

美國電動車龍頭特斯拉否認日前傳聞將在 3 月 1 日投資者大會上將推出的一款尺寸小於 Model 3 及 Model Y 的全新車型「Model Q」，先前傳聞稱該車型售價為 2.5 萬美元，主要與比亞迪海豚、小鵬汽車 (XPEV-US)P5 等車型競爭。特斯拉相關負責人向記者表示：「此為不實消息，歡迎關注 3 月 1 日特斯拉投資人大會活動。」

Sofi Technologies(SOFI-US) 早盤上漲 12.71%，至每股 6.70 美元

美國線上個人金融公司 Sofi Technologies 去年第四季營收年增 60% 至 4.567 億美元、淨損收窄 64% 至 4,000.6 萬美元。該公司預估今年第一季營收介在 4.3 億至 4.4 億美元，略低於市場預期的 4.435 億美元。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

SG Kleinwort Hambros 銀行投資長 Fahad Kamal 表示，股市表現都將取決於本周 Fed 會議的結果，預料 Fed 可能會發表一些鷹派言論，在精采的 1 月之後會有些獲利了結情形。

安聯環球的投資組合經理 Marcus Morris-Eyton 表示，股市漲勢的下一步需要更多證據，不僅要證明企業獲利並未陷入嚴重衰退，而且還要證明這些企業能在這充滿挑戰的一年保持強勁。整體來說對目前的狀況仍是樂觀。