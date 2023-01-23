大摩空頭分析師：別太樂觀 美股仍處熊市

摩根士丹利首席美股策略師威爾森 (Michael Wilson) 認為，美股態度的轉變並不能改變現在仍處熊市的事實，但轉向是結束熊市的必要條件。

作為永遠的美股空頭，威爾森示，只不過一周的時間，市場對於全球經濟的看法已然發生了轉變，但這並不會影響美股 2023 年的下跌，各大公司的獲利前景依舊不樂觀。

他指出，剛邁入 2023 年時，多數投資人預計美國經濟衰退將在今年上半年開始，但僅僅一周後，市場對於經濟衰退的共識就發生了大轉變：「隨著中國經濟復甦對需求的提振，以及歐洲天然氣價格的暴跌，越來越多投資人開始認為經濟可能軟著陸，而大多數投資人則認為經濟衰退的時間將會延後到今年下半年。」

他說，投資人可以認為是對經濟衰退的「大轉向」推動了 2023 年初美股的上漲，但其實之前被嚴重放空的美股才是推動年初上漲的主要因素：「今年的漲勢是由之前低質量並被嚴重放空的股票帶動的，同時周期性股票相對於防禦性股票的強勁走勢，也使得美股開年走勢強勁。」

威爾森指這種周期性輪動讓投資人相信他們錯過了底部，必須對其價格重新定位。但他強調市場現在仍然處於熊市的最後階段，標普 500 指數可能會再創新低：「熊市在最後階段總是可能愚弄投資人，總是最棘手的，我們一直高度警惕這種假象。」

他指出，從摩根士丹利第 4 季財報就可以看出，今年美股的重點並不是經濟衰退而是企業獲利衰退，「大摩的財報電話會議重點並不是經濟衰退的時間，甚至不在於今年是否會發生衰退。財報顯示，營收獲利較上季進一步下降。」

他認為企業獲利正進一步受到侵蝕，衰退迫在眉睫，標普 500 指數可能將創新低：「我們的模型和財測之間的差距達到史上最大值。我們的模型會錯嗎？當然，但根據以往的紀錄，我們認為它的方向不會錯，只是時間和幅度的問題。」

他說，「獲利衰退迫在眉睫。當投資人基調出現轉變，這將進一步支持標普 500 指數創下新低的預期，這將使熊市在本季稍後或第 2 季初結束。」