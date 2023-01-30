知名蘋果分析師郭明錤推文：折疊式iPad將在明年發表

蘋果分析師郭明錤 (Ming-Chi Kuo) 周一 (30 日) 寫道，蘋果 (AAPL-US) 將在 2023 年放慢 iPad 的發布速度，著眼於在 2024 年發布可折疊 iPad。

他在推特上貼文指出，「我對 2024 年的可折疊 iPad 持樂觀態度，並預計這款新機型將提高出貨量並改善產品組合。」他的預測與分析公司 CCS Insight 的報告一致，該報告在 2022 年 10 月寫道，蘋果將在可折疊 iPhone 之前推出可折疊 iPad。

包括聯想和三星等幾家製造商都在製造配備全尺寸可折疊顯示器的筆記型電腦或手機。到目前為止，蘋果一直迴避以同樣的方式利用 OLED 技術。競爭對手三星發布了多款可折疊手機，但蘋果自推出以來一直保持 iPhone 的矩形外形。

CCS Insight 研究主管伍德 (Ben Wood) 在 2022 年的一次採訪中告訴《CNBC》，「現在蘋果製造可折疊 iPhone 沒有意義。 我們認為他們會避開這種趨勢，並可能會嘗試先推出可折疊的 iPad。」

郭明錤在 2021 年曾預測可折疊 iPhone 將於 2024 年發布；他現在預測可折疊 iPad 將在同一年推出。

他預計可折疊 iPad 將採用來自中國製造商安潔科技 (Anjie Technology) 的碳纖維支架。

郭明錤是最多產、最受尊敬的蘋果分析師之一。他曾準確預測了 iPhone SE 3、2021 款 MacBook Pro 以及眾多 iPad 版本的多個細節，這些細節在發表時都得到證實。最近，他預測蘋果備受期待的混合實境頭盔將延後發表。