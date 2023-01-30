鉅亨美股雷達：本週市場關注Fed利率決議 期權市場押注特斯拉還能漲400%

美股重要看點：

本週市場關注美國聯準會 (Fed) 將在台北時間週四凌晨發表的利率決策。另外，蘋果、亞馬遜、Alphabet 等重量級企業都將發布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 3.551%。美股期貨週一 (30 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.56%，標普 500 期貨跌 0.82%，那斯達克 100 期貨跌 1.18%。

美國聯準會將在台北時間週四凌晨發表利率決策，市場普遍預計升息步伐將進一步放緩至每次會議 25 個基點，問題在於何時會停止升息，以及會後記者會將發表的看法。

投資者本週將陸續見到重量級公司的財報，分析師預計大型科技公司將迎來有史以來最艱難的財報季之一，目前產業正在努力應對銷售停滯和利率上升的問題。 利率上升往往會對科技行業和其他增長行業產生負面影響，這些行業背負高額債務，為其增長提供資金。 隨著利率上升，償還這些債務的成本也會增加。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 首席股票策略師 Mike Wilson 表示，美股價格走勢好轉，開始讓許多投資者相信他們錯過了低點，促使他們更積極地入場。但是，他認為近期的價格走勢更多是反映了 1 月的季節性效應，以及去年 12 月底和殘酷一年之後的空頭回補。

Wilson 說，實際上，企業獲利比預期的更差，尤其是在利潤率方面。其次，投資人似乎忘記了「不要與美聯準會 (Fed) 作對」的基本原則，也許本週將會成為一個提醒。

傳奇投資人、資產管理機構 GMO 共同創辦人葛拉漢 (Jeremy Grantham) 則警告，美股可能將出現崩盤。葛拉漢的基本預估是，標準普爾 500 指數到今年年底將下跌 20%，落至 3,200 點。

葛拉漢表示：「遺憾的是，股市下行空間多於上行。在最壞的情況下，全球經濟陷入嚴重衰退，股市可能下跌多達 50%。」

葛拉漢也說，不過，若標普 500 指數下跌 50% 至略低於 2,000 點，其估值也就便宜約 37%。從這個角度來看，與 2021 年底超過 70% 的高估值相比要小得多，所以不應該認為這絕對不會發生。他也預期，市場最終可能會在 2024 年觸底。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

在經歷了去年末的暴跌和今年初的大漲後，特斯拉 (TSLA-US) 股票已經成為華爾街最熱門的選擇權 (期權) 交易標的，目前最受歡迎的期權押注居然是特斯拉股價將在明年內飆升近 400%。

據芝加哥期權交易所的數據顯示，目前特斯拉期權的交易量超過任何其他公司的股票，平均每天有近 300 萬口合約交易，高於一年前的 150 萬口，約占所有期權交易的 7%。