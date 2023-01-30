〈走進中國〉盼不到陸客 中國遊客對日韓觀光業有多重要？

中國政府調整疫情管理措施後的第一個農曆春節結束，與火熱東南亞旅遊相比，疫情前頗獲中國遊客青睞的傳統出境遊熱門目的地——日本與南韓，沒能等來成群結隊的中國遊客。

「在銀座街頭、淺草寺等往年春節的熱門景點，很少看到中國遊客身影。」在日留學生小王說。

今年 1 月初，南韓與日本政府不斷擴大對中國旅客的入境限制措施，對已經苦撐數年「寒冬」的日韓旅遊市場而言，無疑是一大打擊。雪上加霜的是，南韓中央災難安全對策本部在 1 月 27 日宣布，對中國公民的暫停簽發赴韓短期簽證措施將延長至 2 月 28 日。

中央災難安全對策本部表示，境內防疫防控形勢良好，但無法完全排除春節後海外輸入性確診病例導致境內疫情再次擴散。

基於外交對等措施，中國駐韓大使館與駐日大使館先後宣布，從 1 月 10 日起，暫停簽發南韓與日本公民前往中國的私人事務類短期簽證。中方何時恢復簽發，尚待進一步通知。

1 月 20 日，中國國家文旅部發布《關於試點恢復旅行社經營中國公民赴有關國家出境團隊旅游業務的通知》，在首批公布的 20 國名單中，也未納入日本與南韓。

陸客對日韓觀光業有多重要？

以日本觀光局（JNTO）最看重的疫情前 2019 年各項旅遊數據為例，當年訪日外國遊客人數為 3,188.21 萬人次，其中中國、香港、澳門、台灣等地訪日遊客達 1,677.56 萬人，占全體訪日外國人的比率達到 52.6%。在消費方面，中國遊客的消費金額在當年名列第一，達到 1.77 兆日元，占訪日外國人整體消費的比重達到 36.8%。

南韓也是如此。南韓政府在 2019 年放寬中國多群體簽證條件。韓國觀光公社的統計數據顯示，當年赴韓中國遊客人次創下歷史新高，接近 600 萬，較 2018 年暴增近 30%。

不過，疫情以來，中國等地赴日韓遊客數量斷崖式下降，兩國觀光業隨即「速凍」。

據韓媒日前報導，首爾市區一家有著 27 年歷史的大型商場，已宣布將於今年 9 月歇業。這家商場名為奧特萊斯「W 購物中心」，是首爾加山洞商圈最具代表性的購物中心之一。2020 年以前，中國團客的住所，常被安排在這個區域，也有很多中國散客和代購人員前來消費。統計數據顯示，此前中國遊客占這個購物中心銷售額的比率高達 30% 至 40%。

南韓留學生小郝說，中國政府全面鬆綁防疫政策後，不少南韓旅行社已經在準備迎接中國遊客，比如重新招聘中文導遊，店家又開始操練起中文，「但韓國政府針對中國遊客的限制，對這些商家來說，無疑澆了盆冷水。」

小王也說，最近在東京街頭兜兜轉轉時，不知情日本小商販還特意詢問為何今年春節沒看到大批中國遊客。日本智庫第一生命經濟研究所專家永濱利廣估算，日本政府此次限制性政策帶來的經濟損失約為每月 134 億日元。

日本期待櫻花季迎來中國遊客

日前，南韓濟州道知事吳憐勳表示，誠摯歡迎中國遊客早日到訪，希望政府同中方協商，儘快解決入境防疫政策問題，早日重啟中國和濟州空中航線。

一位不願透露姓名的日本旅遊業界人士表示，其實日本旅遊業內幾乎沒人將中國遊客視為危險群體，「最想要的是中國客人，但（日本）國內政策實在讓人擔憂。」

日本駐華大使館網站的資料顯示，簽證業務的最近一則通知還停留在去年 10 月。

上海國際問題研究院教授陳友駿說，中日經濟交流的基礎仍在，期待兩國經濟和貿易交流擴大的有識之士還是很多，相信未來會改善。

「錯過了春節，特別期待櫻花季，希望能在今年的櫻花季迎來中國遊客。」上述日本旅遊業者說。日本氣象廳最新預測顯示，今年櫻花季將在 3 月 20 日前後開鑼。