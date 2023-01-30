單周飆30%不夠看 期權市場押注特斯拉還能漲400%

在經歷了去年末的暴跌和今年初的大漲後，特斯拉 (TSLA-US) 股票已經成為華爾街最熱門的選擇權 (期權) 交易標的，目前最受歡迎的期權押注居然是特斯拉股價將在明年內飆升近 400%。

據芝加哥期權交易所的數據顯示，目前特斯拉期權的交易量超過任何其他公司的股票，平均每天有近 300 萬口合約交易，高於一年前的 150 萬口，約占所有期權交易的 7%。

在 1 月 6 日當天，特斯拉的期權交易更達到有紀錄以來的單日新高，當天特斯拉期權交易超過了 520 萬筆，占當天期權總交易量的 10%。

自 2022 年 1 月以來，投資者已經在與特斯拉相關的期權交易中投入了超過 7000 億美元，超過了華爾街任何其他股票或 ETF。

目前市場對特斯拉最熱門的期權押注是，預計其股價將從 409.97 美元的歷史高點再翻一倍，意即將較當前價格上漲大約 394%。上周五收盤，特斯拉報 177.9 美元。

這些期權交易員甚至比特斯拉 CEO 馬斯克 (Elon Musk) 本人還要更加樂觀。

馬斯克上周三在財報電話會議上告訴分析師，「特斯拉將成為地球上最有價值的公司」。假如特斯拉要達此目標，就必須超越蘋果 (AAPL-US) 目前 2.3 兆美元的市值，這相當於特斯拉股價飆升 323% 至 698 美元。

特斯拉股價本月迄今已上漲 30% 以上，本周強勁的第四季財報推升了看漲情緒。