華爾街知名空頭分析師：美股熊市還沒有完結

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 首席股票策略師 Mike Wilson 表示，在近期美股反彈期間入場的投資人可能將感到失望，他認為，美股熊市並未完結。

Wilson 表示，美股價格走勢好轉，開始讓許多投資者相信他們錯過了低點，促使他們更積極地入場。但是，他認為近期的價格走勢更多是反映了 1 月的季節性效應，以及去年 12 月底和殘酷一年之後的空頭回補。

Wilson 說，實際上，企業獲利比預期的更差，尤其是在利潤率方面。其次，投資人似乎忘記了「不要與美聯準會 (Fed) 作對」的基本原則，也許本週將會成為一個提醒。

目前市場預期，Fed 準備在週三將利率上調 25 個基點，連續第二次縮減升息幅度。最近一系列數據表明，Fed 為減緩通膨而採取的行動正在奏效。

自財報季開始以來，標準普爾 500 指數持續上漲，延續了新年的漲勢。即使經濟放緩的跡象越來越多，投資人仍看好那些業績超出預期的公司企業。分析師認為，企業積極進行重組和成本削減計劃，增強了投資人的信心。

然而，Wilson 表示，Fed 不願轉向更鴿派的立場，加上自 2008 年以來最嚴重的企業獲利衰退的現實，正在再度被市場錯誤定價，很可能會在短期內出現本輪熊市的最後一次下跌。

Wilson 強調，市場現在仍然處於熊市的最後階段，標普 500 指數可能會再創新低：「熊市在最後階段總是可能愚弄投資人，總是最棘手的，我們一直高度警惕這種假象。」

他也說道，獲利衰退迫在眉睫。當投資人基調出現轉變，這將進一步支持標普 500 指數創下新低的預期，這將使熊市在本季稍後或第二季初結束。