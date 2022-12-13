大摩：熊市已經進入最後階段 但明年第一季美股恐跌24%

摩根士丹利首席股票策略師 Mike Wilson 表示，美股在明年將會迎向一個痛苦的世界，儘管熊市已經進入最後階段，但明年第一季恐跌 24%。

Wilson 表示，投資人應把焦點從聯準會 (Fed) 升息行動，轉向關注即將來到的企業財報。他指出，要忽略 2022 年股市的兩個主要驅動因素很難的事，尤其是週二將發布的 11 月 CPI 數據與 Fed 即將公布利率決定，但他認為，「這都已經是昨天的新聞」。

Wilson 所關注的，是企業持續遭到壓縮的營益率和持續下降的盈利能力，他認為這將成為明年影響市場的重要因素。

Wilson 預計，明年標準普爾 500 指數的每股盈餘將只能達到 195 美元。調查顯示，華爾街分析師平均預估標準普爾 500 指數 2023 年的每股盈餘為 215 美元。

該報告指出，只有約 1/3 的成分股在 2023 年的每股盈餘跌幅超過 10%，因此還有許多下調空間，並且下調的浪潮才剛剛開始。

Wilson 再度預計標準普爾 500 指數將在明年第一季跌至 3,000 點的低點，較當前水準還 24% 的下跌空間。

Wilson 的悲觀預測部分是基於企業盈餘大幅下降的連鎖反應，也就是裁員。「我們預計盈餘下降的幅度和時間意味，勞動力市場的風險可能被低估了。」

Wilson 認為當前是熊市的最後一個階段，但是，沒有人知道這一階段會持續多久。

Peter Oppenheimer 和 Sharon Bell 等高盛分析師先前也表示，美股熊市將持續到 2023 年。「美股尚未達到通常與股市低點一致的條件。股市要持續回 升，需要利率觸頂，且本益比降低。」