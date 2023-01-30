傳奇投資人葛拉漢警告：美股恐大規模崩盤 跌幅可能高達50%

傳奇投資人、資產管理機構 GMO 共同創辦人葛拉漢 (Jeremy Grantham) 在最新報告中警告，美股可能將出現崩盤。

在他的悲觀預測情景中，美股今年可能下跌多達 50%，因為他認為，即使在去年已經下跌 20%，美股估值仍然過高。葛拉漢的基本預估是，標準普爾 500 指數到今年年底將下跌 20%，落至 3,200 點。

葛拉漢表示，雖然最極端的泡沫已經從市場上消失，但估值仍遠未接近長期平均水準。此外，他也說道，人口減少、原物料短缺和氣候變遷等長期問題，開始嚴重影響經濟成長前景。

葛拉漢表示：「遺憾的是，股市下行空間多於上行。在最壞的情況下，全球經濟陷入嚴重衰退，股市可能下跌多達 50%。」

葛拉漢也說，不過，若標普 500 指數下跌 50% 至略低於 2,000 點，其估值也就便宜約 37%。從這個角度來看，與 2021 年底超過 70% 的高估值相比要小得多，所以不應該認為這絕對不會發生。他也預期，市場最終可能會在 2024 年觸底。

葛拉漢表示，儘管美股普遍缺乏吸引力，全球經濟放緩，但仍有投資機會。新興市場股價定價合理，並且價值股便宜。

葛拉漢指出，「深度價值股」目前被資產管理公司嚴重低估，並且從歷史角度以及與大盤相較，目前交易價格已經大幅折扣。「我們認為，是時候重新投資這批具有吸引力的美國價值股了。」深度價值股是指股價遠低於內在價值的公司。

葛拉漢指出，根據估計，如果整體美國市場中五分之一的股票都恢復到歷史估值中值，美國深度價值股的估價將比市場其他股票高約 30 %。