比特幣熊市有望結束？分析師稱一技術指標暗示機會到來

根據著名的加密分析師 Kelvin Svenson 的看法，比特幣 (BTC) 周線的相對強弱指數 (RSI) 即將突破其對角線阻力位，象微著比特幣的熊市有機會結束。

Svenson 認為，RSI 這一走勢，表明比特幣多頭已經開始積聚動能。 此外，他指出，如果出現 RSI 突破，長達兩年的市場下跌趨勢可能會結束。

RSI 主要是用來評估股市中買賣盤雙方力道的強弱，評估市場進入超買或是超賣。Svenson 在他的視訊更新中，解釋了潛在 RSI 突破的重要性。 根據他的預測，如果 RSI 突破在接下來的幾周內發生，比特幣的趨勢可能會發生重大轉變。

Svenson 引用了 2018 年比特幣熊市結束時的周 RSI 突破。他指著比特幣對角線阻力線補充說，一旦 RSI 突破阻力位，市場就會看漲。

比特幣目前的交易價格約 16800 美元， Svenson 預測，如果 RSI 超過其長期阻力位，比特幣 可能反彈至 21000 美元。 比特幣的當前價格表明，如果它達到 21000 美元，可能會上漲 25%。

2022 年是比特幣和整個加密貨幣新熊市的開始。 比特幣自 2021 年創下歷史新高 69000 美元以來，下跌了近 75%。