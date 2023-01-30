今年成本下降 麥當勞、星巴克等餐飲業前景看俏

路透周一（30 日）報導，隨著奶油價格在一個月內暴跌近 16%、雞肉批發價格也越來越便宜，包括麥當勞 (MCD-US)、星巴克 (SBUX-US) 在內的一些大型連鎖餐廳今年財測看俏。

麥當勞將在周二（2/1）公布去年第四季財報，預料也將公布今年財測，由於大宗商品成本下滑、中國防疫措施鬆綁以及對大麥克和薯條的需求，前景可能更加樂觀。

摩根士丹利分析師上周五在一份報告中寫道：「考慮到許多公司正在擺脫困境，以及可能出現的各種結果，今年將比往年更加注重利潤率。」

根據富國銀行研究，今年麥當勞、肯德基母公司百勝餐飲集團 (YUM-US)、漢堡王母公司餐飲品牌國際 (QSR-US)、達美樂披薩 (DPZ-US)、星巴克和達登餐飲公司 (DRI) 會更賺錢，但不會恢復到新冠疫情前的水準。

富國銀行預估，今年 Chipotle Mexican Grill(CMG-US) 的利率潤率最高，約為 25.7%，遠高於 2019 年的 20.5%。

去年創紀錄的通膨迫使餐廳多次漲價，現在隨成本下降，菜單價格仍在上漲。連鎖餐廳艾恩堡（A&W Restaurants）執行長 Kevin Bazner 對路透表示，公司預估今年的總成本僅將成長 2.4%，而去年成長 20% 左右。

美國連鎖餐廳 Wingstop(WING-US) 訂購 20 隻帶骨雞翅的價格是 28.69 美元，比 2019 年高出 10 美元。不過根據美國農業部數據，去年 12 月的雞翅平均批發價格已降至每磅 0.89 美元，而在 2021 年 5 月達到每磅 3.25 美元的高峰。

美銀分析師 Sara Senatore 表示，今年的信心有所提升，或許投入成本會下降，消費者需求似乎會保持堅挺。雖然投資人可能不太認同這種積極的跡象可能持續，但越來越認同聯準會（Fed）將放緩升息步伐，減少對經濟的衝擊。