OKX發佈第三次儲備金證明報告，儲備金總價值增長16.64%達75億美元

OKX發佈第三次儲備金證明報告，儲備金總價值增長16.64%達75億美元。(圖:OKX)
OKX發佈第三次儲備金證明報告，儲備金總價值增長16.64%達75億美元。(圖:OKX)

據 OKX 公告顯示，OKX 已於 2023 年 1 月 18 日正式發佈第三次儲備金證明（PoR）報告，儲備金總價值較上月的 64.3 億美元提升至 75 億美元，增長了 16.64%，呈持續淨流入狀態。據 OKX 官網最新數據顯示，BTC、ETH、USDT 儲備金率均超過 100%，分別為 105%、105%、101%。其中用戶 BTC 資產沈澱增長 4.9%，增加 5490 枚 BTC；用戶 ETH 資產沈澱增長 8.1%，增加 87986 枚 ETH；用戶 USDT 資產沈澱基本持平，本月實際用戶資產沈澱增長約 2.5 億美金。此外，據 CryptoQuant 此前公佈的儲備金乾淨度排名顯示，OKX 儲備金潔淨度為 100%，位列加密交易平台第一。值得注意是，OKX 本次的 PoR 還新增了顯示審核快照數據的新功能，可以幫助用戶更好地瞭解總資產價值的覈算過程。

OKX 是目前唯一一家同時實現默克爾樹開源驗證、錢包地址所有權開源驗證、鏈上資產開源驗證的交易所。歐易承諾將定期發佈 PoR 報告，持續引領行業提升透明度。

OKX 是全球第二大加密貨幣交易平臺和領先的 Web3 生態系統，為全球 2000 萬用戶提供最快、最可靠的加密貨幣交易應用程序而聞名。

作為英超冠軍曼城隊、邁凱倫一級方程式和 Tribeca 電影節的頂級合作伙伴，OKX 擁有的全球頂尖的加密資產交易平臺，該平臺面向全球用戶提供比特幣以太坊等多種加密資產現貨和衍生品交易等金融服務；備受關注的去中心化生態聚合平臺 Web3 錢包，則被稱為 Web3 最強聚合器，集合了加密資產錢包、NFT 市場、DEX、DApp 等豐富的產品與服務，可幫助用戶一站式體驗 Web3 世界；此外，OKX 自主研發的下一代 Web3 安全可編程的智能合約平臺 OKC 的生態也正在強勢崛起。

目前，OKX 全球擁有美國，馬耳他、迪拜等多個地區辦公室，團隊規模或在年底突破 5000 人。

* 了解更多 OKX: https://www.okx.com/

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+30.50%

$13,050

原投組報酬率

+22.45%

$12,245

投組標的成分

  • 40%

    高力

    8996

  • 20%

    盛達

    3027

  • 20%

    晶心科

    6533

  • 10%

    眾達-KY

    4977

  • 10%

    摩根南韓基金 - 摩根南韓(美元)(累計)

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞