OKX發佈第三次儲備金證明報告，儲備金總價值增長16.64%達75億美元

據 OKX 公告顯示，OKX 已於 2023 年 1 月 18 日正式發佈第三次儲備金證明（PoR）報告，儲備金總價值較上月的 64.3 億美元提升至 75 億美元，增長了 16.64%，呈持續淨流入狀態。據 OKX 官網最新數據顯示，BTC、ETH、USDT 儲備金率均超過 100%，分別為 105%、105%、101%。其中用戶 BTC 資產沈澱增長 4.9%，增加 5490 枚 BTC；用戶 ETH 資產沈澱增長 8.1%，增加 87986 枚 ETH；用戶 USDT 資產沈澱基本持平，本月實際用戶資產沈澱增長約 2.5 億美金。此外，據 CryptoQuant 此前公佈的儲備金乾淨度排名顯示，OKX 儲備金潔淨度為 100%，位列加密交易平台第一。值得注意是，OKX 本次的 PoR 還新增了顯示審核快照數據的新功能，可以幫助用戶更好地瞭解總資產價值的覈算過程。

OKX 是目前唯一一家同時實現默克爾樹開源驗證、錢包地址所有權開源驗證、鏈上資產開源驗證的交易所。歐易承諾將定期發佈 PoR 報告，持續引領行業提升透明度。

OKX 是全球第二大加密貨幣交易平臺和領先的 Web3 生態系統，為全球 2000 萬用戶提供最快、最可靠的加密貨幣交易應用程序而聞名。

作為英超冠軍曼城隊、邁凱倫一級方程式和 Tribeca 電影節的頂級合作伙伴，OKX 擁有的全球頂尖的加密資產交易平臺，該平臺面向全球用戶提供比特幣、以太坊等多種加密資產現貨和衍生品交易等金融服務；備受關注的去中心化生態聚合平臺 Web3 錢包，則被稱為 Web3 最強聚合器，集合了加密資產錢包、NFT 市場、DEX、DApp 等豐富的產品與服務，可幫助用戶一站式體驗 Web3 世界；此外，OKX 自主研發的下一代 Web3 安全可編程的智能合約平臺 OKC 的生態也正在強勢崛起。

目前，OKX 全球擁有美國，馬耳他、迪拜等多個地區辦公室，團隊規模或在年底突破 5000 人。

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