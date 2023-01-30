盤中速報 - 矽力-KY(6415)股價拉至漲停，漲停價578.0元，成交600張

矽力-KY(6415-TW)30日09:00上漲52元，股價漲停報578.0元，委買1,161張，成交600張。
主要業務為電源管理IC 之研發設計及銷售。所屬產業為半導體業，相關半導體類指數近5日上漲0%。
矽力-KY(6415-TW)近5日股價上漲0%，台灣加權指數上漲0%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,031 張
- 外資買賣超：+765 張
- 投信買賣超：+257 張
- 自營商買賣超：+9 張
- 融資增減：-168 張
- 融券增減：+6 張
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