今年路障處處 底特律車商獲利率維持不易

通用汽車 (GM-US) 和福特汽車 (F-US) 將在下周公布 2022 年的強勁獲利數據，主要得益於高價皮卡車和運動型多用途車 (SUV) 的銷售業績。

但現在，底特律這兩大競爭對手必須讓投資人相信，在電動車電池成本上升、高利率削弱消費者購買力，以及特斯拉 (TSLA-US) 大幅降價情況下，去年的獲利公式是否可以繼續在今年奏效。

已有跡象顯示底特律汽車製造商正在縮減支出以抵消競爭和經濟壓力。通用汽車暫時擱置了在北美建設第 4 家電動車電池廠的計畫。

福特也正與德國工會談判，以削減其歐洲業務的數千個工作崗位，並可能出售一家德國汽車裝配廠。去年 10 月更停止資助自駕車子公司 Argo AI。

通用汽車和福特汽車的大部分全球獲利都依賴於在美銷售皮卡車和 SUV。今年，兩家汽車製造商都計畫在北美和其他市場提高利潤明顯偏低的電動車銷量。

在景氣最好的時候，底特律汽車製造商的獲利能力面臨的風險本來就是一個挑戰。但現在，通用汽車和福特必須考慮美國經濟放緩甚至衰退的可能性。

電動車電池原材料成本正在上漲，但美國電動車市場龍頭特斯拉將其最暢銷的 Model 3 和 Model Y 電動車價格大幅調降多達 20%。

Model Y SUV 與福特的野馬 Mach-E、通用汽車的凱迪拉克 Lyriq EV 以及底特律汽車製造商銷售的燃油 SUV 都是同級的競爭對手。

摩根士丹利估計，售價調漲平均每年為福特的稅前獲利增加 30 億美元，相當於該公司 2022 年稅前獲利增幅的 200% 以上。

通用汽車是 2022 年銷量第一的美國汽車製造商，該公司表示，與 2021 年同季相比，第 3 季售價上漲使稅前獲利增加了 21 億美元，相當於整季稅前獲利近半。

該公司已告訴投資人，到 2020 年至 2025 年，它將在電動車和自駕車上投入 350 億美元。福特計畫到 2026 年對電動車的投資達到 500 億美元。

摩根士丹利分析師喬納斯 (Adam Jonas) 說，「如果產業進入低迷期，它們還能採取什麼措施來繼續投資並保持業績強勁？」