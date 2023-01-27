〈財報〉高露潔棕欖上季業績超標 對未來前景樂觀

高露潔棕欖 (Colgate-Palmolive)(CL-US) 股價在周五 (27 日) 盤前下跌，雖其最新財報顯示該公司的獲利和營收超出普遍預期。

這家消費品公司第 4 季每股獲利 0.77 美元，高於分析師預期的 0.76 美元；而當季營收為 46.3 億美元，高於市場普遍預期的 45.7 億美元。

然而，其每股獲利較去年同期下降 3%；若依公認會計原則 (GAAP) 計算，其每股獲利下降 94% 至 0.01 美元，這是由於與 Filorga 皮膚健康業務相關的商譽和無形資產減值費用所致。

上季淨銷售額成長 5%，有機銷售額同比成長 8.5%。全年淨銷售額成長 3%，有機銷售額成長 7%。

該公司股價在周五盤前交易下跌 3.6%。

高露潔棕欖表示，雖然宏觀經濟環境艱難，但 2022 年仍保持強勁的增長勢頭。

高露潔董事長、總裁兼 CEO 華萊士 (Noel Wallace) 說，「藉由實施我們的營收成長管理和生產力計畫，我們將繼續為創新、廣告和數位轉型背後的更多投資提供資金，這有助於推動基礎廣泛的成長並提高市占率表現。」

展望未來，該公司預計淨銷售額增長將在 2% 至 5% 之間，其中包括收購寵物食品業務帶來的收益以及外匯帶來的低個位數損失。有機銷售成長預計將接近其 3% 至 5% 的長期目標範圍的高端。