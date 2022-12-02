WSJ：傳比亞迪在內4家中國太陽能業者繞道東南亞規避關稅

華爾街日報（WSJ）周五（2 日）援引知情人士消息報導，美國商務部初步調查發現，比亞迪、阿特斯陽光電力集團（Canadian Solar）、天合光能（Trina Solar Science & Technology）、隆基綠能旗下越南光伏科技（Vina Solar Technology）這 4 家中國太陽能業者透過將其工廠設於東南亞以規避美國關稅。調查結果將於周五公布，可能會加快美國進口商尋找其他替代貨源的速度。

報導指出，上述 4 家涉及規避關稅的太陽能業者占美國太陽能電池進口總量的一半以上，而即將出爐的初步調查報告可能會加速美國進口商在國內或過外其他地方尋找替代能源，以滿足對太陽能板不斷飆升的需求。

值得注意的是，調查的結果不會立即導致太陽能零組件關稅提高，因為拜登在 6 月實施為期兩年的免徵柬埔寨、泰國、越南和馬來西亞太陽能零組件關稅，給進口商時間進行調整。上述 4 國約占美國太陽能板進口的 80%。

與此同時，美國商務部調查的另外 4 家中國太陽能業者包括在馬來西亞設生產基地的韓華 Q Cells 與晶科太陽能、在柬埔寨設基地的 New East Solar 以及在越南設基地的 Boviet Solar Technology 皆有遵守關稅規則。

知情人士表示，商務部將對這些公司進行現場審計並收集公眾意見後，於明年 5 月公布最終調查結果，最終結果可能會和初步調查結果有所不同。