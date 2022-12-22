中國防疫政策轉向 短期衝擊太陽能、煤炭等供應鏈

中國防疫政策的快速轉向，正在擾亂能源市場。由於感染病例激增，擾亂了此前常規的商品供需與流動。

中國矽業協會周三 (21 日) 在一份聲明中表示，感染病例的激增正在對太陽能企業的供應鏈產生短期影響。聲明表示，許多用於太陽能電池板的晶圓製造商已經縮減了運營和其產能，其中一些製造商的產能僅為此前產能的 60% 至 70%。

聲明指出，本周矽片價格呈斷崖式下跌。M6 單晶矽片價格區間為人民幣 5 元 - 5.1 元 / 片，成交均價降至 5.08 元 / 片，周跌幅為 15.2%；M10 單晶矽片價格區間為 5.38 元 - 5.5 元 / 片，成交均價降至 5.41 元 / 片，周跌幅為 20%；G12 單晶矽片價格區間為 7.16 元 - 7.5 元 / 片，成交均價降至 7.25 元 / 片，周跌幅為 18.4%。相關消息面直接打擊了周四陸股太陽能股的表現。

供應鏈的衝擊發生，正值中國太陽能裝置量創紀錄的 12 月。為了保持生產，隆基綠能等一些可再生能源公司，正在其工廠中閉環運行生產，以阻止新冠疫情病毒的傳播。

中國的煤炭市場也受到疫情猖獗蔓延的影響，Mysteel 報告稱，山西最大的礦業中心鋼鐵行業使用的焦煤產量減半，山西目前有 10 家礦山停產，另有 31 家礦山減產， Mysteel 表示，煤炭礦廠已將工人置於閉環生產中，但這種影響可能還會持續大約兩周，直到疫情消退。

但對於動力煤而言，放棄嚴格的動態清零改善了此前的供應端僵局，這可能意味著中國擺脫了通常在冬季需求高峰期影響經濟的短缺。

據豐礦煤炭物流指出，工廠停工導致發電廠的煤炭消耗量略有下降，而每年 12 月份是煤炭需求高峰期，煤炭價格通常會因供暖需求的上升而上升。該研究公司表示，預計未來幾周秦皇島港的基準價格，將從目前的約 1300 元 / 噸降至約 1000 元 / 噸 (143 美元)。

中國煤炭運銷協會分析師張玉鵬在周三的簡報會上表示，沿海省份的燃料儲備足夠 20 天使用，隨著今年更多小型工廠選擇延長假期，需求可能會進一步受到限制。協會預計，隨著更多政府刺激措施推出，農曆新年假期後，電力需求將強勁復甦。