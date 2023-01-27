〈紐約匯市〉美上季GDP強於預期 美元反彈 歐元止步連6漲

美國最新數據顯示經濟成長維持強健步伐，為聯準會 (Fed) 在更長一段時間內維持鷹派立場的預期提供支持，並帶動美元指數反彈，歐元則終止連續六個交易日漲勢。

周四 (26 日) 紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.15%，至 101.80。

商務部數據顯示，美國第 4 季國內生產毛額 (GDP) 季增年率為 2.9%，雖低於第 3 季的 3.2%，但優於路透預期的 2.6%，身處在高通膨、高利率的環境下，美國經濟仍持續穩定成長。

同日公布的另一份數據指出，截至 1 月 21 日當周，美國初次請領失業金人數減少 6000 人至 18.6 萬人，遠低於市場預期，即使大型企業陸續宣布裁員，勞動力吃緊問題依舊未解。

Equiti Capital 首席總經經濟學家 Stuart Cole 稱：「美國數據反映的情況有點複雜，一方面顯示，面對聯準會迄今實施的貨幣緊縮政策，美國經濟依舊韌性十足，另一方面，庫存為這個成長故事帶來重大貢獻，但這項組成勢必會在今年走疲，進而強化 Fed 轉向升息 1 碼的預期。」

歐元下跌 0.2% 至 1.08919 美元，止步連六漲；美元兌日元升 0.48% 至 130.21 日元。

市場將注意力轉向下周的主要央行會議，包含聯準會和歐洲央行 (ECB)。交易員普遍預期 Fed 下周將升息 1 碼，幅度小於 12 月的 2 碼，與此同時，歐洲央行幾乎承諾將升息 2 碼。

英鎊兌美元周四近乎持平，小升 0.04% 至 1.2406 美元，雖然交易員擔心，英國央行 (BOE) 很難在不傷害經濟的情況下控制通膨，英鎊本周仍有望小幅收高。

澳幣升近 0.2% 至 0.7114 美元，在數據顯示澳洲第 4 季通膨率攀至 33 年高位後，對澳洲央行進一步升息的預期，盤中將澳幣推至七個月高點，

加幣兌美元周四升近 0.5%，至 1.3321 加元兌 1 美元，是近兩個月最高。加拿大央行日前一如預期升息，同時發出升息循環即將結束的信號。

加密貨幣走勢變動不大，比特幣小跌 0.3% 至 23,005 美元，以太幣小漲 0.3% 至 1,602 美元。

截至台灣時間周五 (27 日) 約 8:00 價格: