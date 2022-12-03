美國「洗產地」初步調查讓投資人鬆口氣 太陽能類股不跌反漲

美國商務部周五 (2 日) 公布一份初步調查報告，認定多家外商洗產地、避關稅，但因調查結果沒有投資人料想的嚴重，太陽能類股反而大漲一波。

美國商務部初步調查認定四家公司透過「洗產地」的方式規避關稅，即轉往東南亞組裝產品再運往美國，藉此躲避美國的關稅。四家公司分別為比亞迪、阿特斯陽光電力集團 (Canadian Solar)、天合光能 (Trina Solar Science & Technology)、隆基綠能旗下越南光伏科技 (Vina Solar Technology)。

不過，商務部調查的另外四家中企，包括在馬來西亞設生產基地的韓華 Q Cells 與晶科太陽能、在柬埔寨設基地的 New East Solar 以及在越南設基地的 Boviet Solar Technology ，皆遵守關稅規則。

雖然商務部的裁決最終可能導致這些外國製造商被課徵最高 254% 的關稅，但投資人原本想像的結果更嚴重，擔心華府會對所有來自東南亞的太陽能產品都課稅。

此外，被調查的較小型公司，只要證明自己的產品不含中國零組件，就不會被課徵懲罰性關稅。這讓美國企業有繼續向東南亞採購太陽能板的管道。

Guggenheim 證券分析師 Joe Osha 說：「這個結果比事前預期的好一些，因此太陽能股上漲。雖然未來還是有一些阻礙，但似乎還是有辦法，這讓投資人如釋重負。」

晶科能源 ADR (JKS-US) 因美國初步認定沒有逃避關稅，周五收盤狂漲 12%。

擁有廣大中國業務的加拿大商「阿特斯陽光電力集團」(CSIQ-US) 雖然遭商務部點名，周五仍勁揚 5.5%。

一些在美國太陽能基礎建設扮演重要角色的器材製造商同樣受益，如 Array 科技公司 (ARRY-US) 周五一度大漲 12%，這家總部位在美國新墨西哥州的企業是全球太陽能地面安裝系統製造商巨頭之一，主要產品包括鋼支架、電機、齒輪等。

這個調查結果不會立即導致太陽能零組件關稅提高，因拜登 6 月宣布緩徵太陽能關稅兩年，適用於這次接受調查的柬埔寨、泰國、越南和馬來西亞。這四國供應美國約 80% 太陽能板。

知情人士透露，商務部將在明年 5 月公布最終報告，結果可能和初步報告有出入。