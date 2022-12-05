美商務部調查中國四家太陽能業者 研調：短期無影響

美國商務部近日調查發現，有 4 家中國太陽能企業利用在東南亞地區組裝規避美國關稅，研調機構 TrendForce 今 (5) 日指出，由於 2024 年 6 月 6 日前從東南亞四國進口、並在當年 12 月前安裝完成的太陽能板，均可獲得關稅豁免，因此此次調查結果對相關業者並無實質影響。

美國商務部此次調查的 4 家業者包括比亞迪 (柬埔寨)、阿特斯 (泰國)、天合光能 (泰國)、Vina(隆基控股子公司，越南)。

研調表示，目前更值得留意的應是從東南亞工廠輸出至美國的太陽能板，其原物料和生產過程是否「涉及新疆」，由於太陽能產品無法直觀認定或分辨原物料產地，相關供應鏈追溯認證完全仰賴企業提供，也讓美國海關的主觀態度成為決定性因素。

研調舉例，晶科使用德國瓦克集團多晶矽生產的太陽能板已被放行，可視為美國檢查東南亞太陽能板的態度有所鬆動。

研調認為，今年前 8 月美國累計太陽能裝機量 14.96GW，年減 16%，但隨著東南亞豁免政策落地，太陽能板將正常輸美，在遞延裝機效應顯現、能源價格高漲等因素助攻下，預計未來兩年美國太陽能需求將迎來高成長，估明年將達 35-40GW。

從製造端來看，由於美國本土缺乏完整產業鏈，太陽能板生產能力較弱，也高度依賴進口，若本次調查持續進行恐進一步推升裝機成本，加上美國即將進行選舉，因此仍需以進口太陽能板應付高成長的裝機需求。

研調預期，至少未來 2-3 年，美國對中國以及相關海外製造基地的太陽能板產品，還是會保持開放態度。