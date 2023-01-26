出口、消費疲弱 南韓上季GDP季減0.4% 兩年半來首見萎縮

因出口下滑，加上利率上升拖累消費者支出，南韓經濟上季為疫情爆發以來首度萎縮。

南韓央行周四 (26 日) 公布去年第 4 季國內生產毛額 (GDP) 季減 0.4%，是 2020 年第 2 季以來首度萎縮，但仍較去年同期成長 1.4%。

整體來看，2022 年南韓 GDP 年增 2.6%，符合南韓央行先前預期。

面對疲軟的出口表現，南韓財政部長秋慶鎬承諾將祭出支持措施，例如放鬆管制和減稅等金融支持，來幫助重振出口和投資。

因為高度仰賴國際貿易，南韓經濟通常被視為全球經濟的領先指標，也因為如此，南韓經濟通常和中國、美國和日本等主要經濟體密切相關。

隨著全球利率攀升導致企業削減支出力道，對南韓半導體、鋼鐵和面板的需求隨之降溫，考量到自家晶片商在中國設有大型工廠，南韓政府也擔心美國加大對中國半導體出口限制的潛在影響。

Pantheon Macroeconomics 經濟學家 Duncan Wrigley 此前表示，出口以及其對南韓經濟成長的影響，是決策者最關心的問題，鑑於主要市場經濟前景不佳，南韓出口可能維持下滑態勢。

南韓央行預估，今年經濟成長率將略低於 1.7%，通膨率估達 3.6% 左右。因經濟前景黯淡，南韓央行正在結束為期 18 個月的緊縮周期。

在南韓公布 GDP 報告前，美國銀行經濟學家 Kathleen Oh 和 Ting Him Ho 表示，雖然中國解封有望帶動本季經濟恢復成長，但出口迅速轉佳的機率不大，南韓需要的是中國外部需求回升，才有利於中間商品出口。