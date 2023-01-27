〈財報〉面板跌價+需求不振 LGD上季虧損創新高

南韓面板大廠 LG Display(簡稱 LGD) 周五 (27 日) 公布上季營業虧損創下最高虧損紀錄，反映在經濟前景不明情況下，全球智慧手機、電腦和電視需求仍積弱不振。

LGD 公布 10 月至 12 月營業虧損達 8760 億韓元 (約 7.11 億美元)，虧損幅度高於 Refinitiv 訪調分析師平均預期的 7970 億韓元。該公司去年同期實現營業利益 4760 億韓元。

LGD 指出，虧損原因與中型面板價格持續下跌，以及公司在庫存管理、降低工廠營運等方面的舉措有關。

LGD 上季營收下滑 17% 至 7.3 兆韓元，其中，電視面板的營收占比為 25%，包含筆電、平板在內的 IT 設備營收占比為 34%，行動和其他設備面板占比 34%，車用面板占 7%。

整體來看，LGD 2022 全年營業虧損高達 2.08 兆韓元，全年營收下滑 12.5% 至 26.15 兆韓元。

數月以來，LCD 和 OLED 面板需求快速下滑，景氣不佳也拖累企業需求成長放緩。研調機構 Canalys 數據顯示，去年全球桌機和筆電出貨量年減 16% 至 2.851 億台，智慧手機出貨量也下滑 11%，僅不到 12 億部。

Canalys 預測，對 PC 產業來說，這種充滿挑戰性的環境將持續到今年下半年，智慧手機市場成長估持平或略微成長。

分析師預估，隨著消費者削減支出和企業持續裁員，LGD 本季仍難逃營運虧損。

為度過景氣寒冬，LGD 上月宣布停止在南韓生產 LCD 電視面板，並針對南韓部分員工實施自願帶薪休假。分析師表示，該公司還減少在中國的 LCD 面板產量，並調整旗艦電視 OLED 面板的工廠利用率。

LGD 表示，公司將聚焦高價值的訂製業務，在 2024 年前將銷售占比從目前的 30% 提高到 50%，以便在充滿不確定的市場環境下提高穩定性。